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У Луцьку на березі річки хочуть звести житловий масив

У Луцьку на березі річки хочуть звести житловий масив
У Луцьку просять надати дозвіл на розробку проекту детального плану території у межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омеляник.

Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що мова йде про вулицю Степана Кривенького.

«Там забудовник хоче на своїй ділянці почати проектувати житловий масив. Треба буде змінити цільове призначення», - сказав Туз.

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Теги: будівництво, Луцьк
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