Як на Волині добували базальт в 1930-х роках. ФОТО
Сьогодні, 09:58
В попередній публікації ми вже розповідали про добування базальту на Волині в міжвоєнний період
Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує раніше згадану тему. Нашу увагу привернули дві світлини, де були зображені працівники копальні. Фото були підписані, як ті, що були зроблені на Волині в міжвоєнний період. Але де саме вони були зроблені – невідомо.
Спочатку припустили, що можливо це Базальтове (колишня Янова Долина), проте доказів було мало. В процесі пошуку інформації між волинськими краєзнавцями виникла дискусія.
Світло пролив вчитель історії з Олики, дослідник роду Радзивілів Анатолій Гура, який в коментарі до світлин так обґрунтував свою версію, яка є цілком ймовірна й має право на існування:
«У волинських кар’єрах у 1930-х років могли добувати лише будівельний або облицювальний камінь. Майже стовідсотково впевнений, що це – Янова Долина, а знаряддя на першому фото - пилка з гідравлічним приводом для різання гнейсів, гранітів і всяких інших базальтів.
Берестовецьке родовище значно менше за обсягом, там застосовувалася лише ручна праця. А в Яновій Долині могли використовувати всякі технічні вдосконалення, бо обороти тут були дуже немаленькі».
Іншої думки є костопільчанин, історик –дослідник, журналіст та письменник Олександр Намозов: «На мою думку, фото з Берестовця. На той момент Берестовець був оснащений технічно нічим не гірше за Янову Долину».
До слова, у селі Берестовець - тепер Костопільський район на Рівненщині, у 1920-1930 роках справді діяла відома у Європі базальтова копальня.
Перші поклади базальту в Берестовці були виявлені ще в ХVІІІ столітті. Увагу на видобуток базальту в регіоні звернули увагу польські інженери в міжвоєнний період. Головними причинами активного видобутку базальту в Берестовці було прокладення вузькоколійки з Берестовця до Костополя в 1929 році. Все це створило ідеальні умови для експорту базальту.
Джерело фото: Polska Akademia Nauk
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує раніше згадану тему. Нашу увагу привернули дві світлини, де були зображені працівники копальні. Фото були підписані, як ті, що були зроблені на Волині в міжвоєнний період. Але де саме вони були зроблені – невідомо.
Спочатку припустили, що можливо це Базальтове (колишня Янова Долина), проте доказів було мало. В процесі пошуку інформації між волинськими краєзнавцями виникла дискусія.
Світло пролив вчитель історії з Олики, дослідник роду Радзивілів Анатолій Гура, який в коментарі до світлин так обґрунтував свою версію, яка є цілком ймовірна й має право на існування:
«У волинських кар’єрах у 1930-х років могли добувати лише будівельний або облицювальний камінь. Майже стовідсотково впевнений, що це – Янова Долина, а знаряддя на першому фото - пилка з гідравлічним приводом для різання гнейсів, гранітів і всяких інших базальтів.
Берестовецьке родовище значно менше за обсягом, там застосовувалася лише ручна праця. А в Яновій Долині могли використовувати всякі технічні вдосконалення, бо обороти тут були дуже немаленькі».
Іншої думки є костопільчанин, історик –дослідник, журналіст та письменник Олександр Намозов: «На мою думку, фото з Берестовця. На той момент Берестовець був оснащений технічно нічим не гірше за Янову Долину».
До слова, у селі Берестовець - тепер Костопільський район на Рівненщині, у 1920-1930 роках справді діяла відома у Європі базальтова копальня.
Перші поклади базальту в Берестовці були виявлені ще в ХVІІІ столітті. Увагу на видобуток базальту в регіоні звернули увагу польські інженери в міжвоєнний період. Головними причинами активного видобутку базальту в Берестовці було прокладення вузькоколійки з Берестовця до Костополя в 1929 році. Все це створило ідеальні умови для експорту базальту.
Джерело фото: Polska Akademia Nauk
Тетяна Яцечко-Блаженко
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