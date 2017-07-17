З Волині депортували білоруску, яка нелегально жила в Україні
Сьогодні, 18:42
На Волині знайшли іноземку, яка жила за недійсними документами. ЇЇ примусово повернули на територію Білорусі.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, у рамках проведення оперативно-профілактичних заходів на території Волинської області під умовною назвою «Мігрант» дільничні офіцери поліції відпрацювали територію Ростанської сільської ради, де виявили громадянку республіки Білорусь, 1987 року народження, зареєстровану в одному з прикордонних сіл Брестської області, Республіки Білорусь.
Вона порушила правила перетину державного кордону та правил перебування на території в Україні, а саме проживала в Україні за недійсними документами.
Жінку передали працівникам Державної прикордонної служби для примусового повернення на територію Білорусі.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, у рамках проведення оперативно-профілактичних заходів на території Волинської області під умовною назвою «Мігрант» дільничні офіцери поліції відпрацювали територію Ростанської сільської ради, де виявили громадянку республіки Білорусь, 1987 року народження, зареєстровану в одному з прикордонних сіл Брестської області, Республіки Білорусь.
Вона порушила правила перетину державного кордону та правил перебування на території в Україні, а саме проживала в Україні за недійсними документами.
Жінку передали працівникам Державної прикордонної служби для примусового повернення на територію Білорусі.
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