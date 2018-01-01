Гройсман у Луцьку розповів про «децентралізаційні» мільярди

Прем’єр-міністр Україниу Луцьку розповів про те, чому уряд не довиділив 12 млн грн на добудову школи №27 - у рамках децентралізації місцевий бюджет отримав величезні кошти.Про це стало відомо під час його візиту до Луцька 23 серпня.У Гройсмана поцікавилися, чому 12 млн грн на прохання бюджетного комітету «не додали» на будівництво навчального закладу.Посадовець розповів про динаміку зростання бюджету міста та зауважив, що у рамках децентралізації чимало коштів «пішло» на місцевий рівень.«Із 2014 року, коли я почав працювати в уряді віце-прем'єром, я почав займатися децентралізацією. Можу вам сказати, що внаслідок цієї реформи, яку ми провели в країні і проводимо зараз, сотні мільярдів гривень потрапили до місцевих бюджетів. Ви подивіться динаміку зростання вашого бюджету міста Луцька», - мовив Гройсман. Окрім того, держава визначила механізми підтримки для місцевих проектів – наприклад, Державний фонд регіонального розвитку.«До тих сотень мільярдів ми дали ще майже 11 мільярдів на місцеві проекти цієї області. Тому додаткові звернення можуть бути тоді, коли є додаткові ресурси», - зауважив посадовець.За його словами, питання тут у визначенні пріоритетів на місцевому рівні – адже саме місто має визначати, які проекти фінансувати першочергово.Нагадаємо, посадовець23 серпня та оглянув. Після він вирушив до центру міста, де привітав молодят, вислухав по проблеми, а також