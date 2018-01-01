«Прийшов час позбутися страхів»: сексі-холостячка з Луцька показала відверті фото

Переможниця шоу "Холостяк" з Луцькаоприлюднила серію пікантних знімків з не менш провокативними підписами.Світлини вона оприлюднила у своєму акаунті в Instagram.Так, у профілі Іванка опублікувала свої думки щодо стосунків між чоловіком та жінкою."За якими правилами, критеріями ми обираємо чоловіків? А чи є взагалі, вони - ці правила?Ти ніби все життя виховуєш в собі хороші манери, обираєш дизайнерські сукні на побачення, розбираєшся у виборі смачного вина, любиш джаз, мрієш про дерев’яне шале десь у швейцарських лісах, а от вміти обирати хорошого партнера - це якась вічна тема, яка не підлягаю жодним поясненням. Не знаю, можливо змінити дещо свої смакові вподобання... Хм... Мабуть, все таки варто провести чергову дегустацію, аби «відкоркувати» для себе нові горизонти..." - пише Іванка.Також зіркова лучанка опублікувала кілька думок про пошук себе, а також про те, як позбутися страхів."Пошук себе, справа не з легких... Хтось знаходить себе в сім’ї, хтось - у кар’єрі, у подорожах... Мені завжди здавалось, що я більше людина стосунків. Подобається це відчуття. Почуваю себе повноцінною. Обожнюю бути «архітектором» у такій не легкій справі !!! Хочеться думати, що це ніби доповнюю мене, дає крила, ладна долати гори!!! Але зараз в моєму житті такий етап, коли просто хочеться «для себе», «побути на одинці»! «Переїла»! Що далі? Чи лякає це мене? Кладу руку на серце і чесно відповідаю - все гаразд! Після певних обставин в житті, мені просто необхідно було бути комусь потрібною. Я і забула «хто я», «що люблю», «як люблю»?! Боялась залишитись сама! Але прийшов час позбутися страхів, дістати з гардеробу найулюбленішу сукню, взуття і засіяти на повну... І зовсім не для когось, а для себе", - йдеться у дописі.