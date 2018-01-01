На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.



Нагадаємо, на Волині



Його побратими вчасно відреагували та доправили його до лікарні, чим і врятували життя захиснику.



Зазначимо, голова облдержадміністрації Олександр Савченко раніше підтримав ідею створення груп швидкого реагування, покликаних рятувати атовців в тилу. Відповідні зміни до обласної програми підтримки учасників АТО внеси та передали обласній раді.



Їх розглянуть на найближчій сесії.



"Затрати на бензин та авто, яким вихідними забирали Героя з району - голова ОДА Олександр Савченко відшкодує особисто найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

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