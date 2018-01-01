вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду

На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
На Волині підтримали ідею створення груп швидкого реагування, які рятуватимуть атовців у тилу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, на Волині атовець хотів скоїти самогубство.

Його побратими вчасно відреагували та доправили його до лікарні, чим і врятували життя захиснику.

Зазначимо, голова облдержадміністрації Олександр Савченко раніше підтримав ідею створення груп швидкого реагування, покликаних рятувати атовців в тилу. Відповідні зміни до обласної програми підтримки учасників АТО внеси та передали обласній раді.

Їх розглянуть на найближчій сесії.

"Затрати на бензин та авто, яким вихідними забирали Героя з району - голова ОДА Олександр Савченко відшкодує особисто найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, смерть, АТО, допомога, Олександр Савченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку цьогоріч буде понад 3000 першачків
Сьогодні, 08:47
У Луцьку мешканці декількох вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 08:43
На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
Сьогодні, 08:34
Курйоз у Луцьку: як поліцейські будили чоловіка, який закрився в квартирі
Сьогодні, 08:15
Успіння Пресвятої Богородиці: чого категорично не можна робити
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
У СІЗО повісилася сепаратистка, яка з молотком напала на атовця У СІЗО повісилася сепаратистка, яка з молотком напала на атовця
26 лютий, 12:04
У селі на Волині повісився дідусь У селі на Волині повісився дідусь
27 серпень, 12:52
«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО «Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
26 серпень, 14:31
«Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш «Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш
26 серпень, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Полтаві зупинили водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 21 раз
Сьогодні, 09:51
 0
У Луцьку не прибирають кабель, який провис над дорогою
Сьогодні, 09:21
 0
Лучани скаржаться на автоандонів
Сьогодні, 09:06
 0
Тіло розірвало на шматки: вночі під Луцьком сталася моторошна аварія
Сьогодні, 09:04
 0
Курс валют у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8