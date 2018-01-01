На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
Сьогодні, 08:34
На Волині підтримали ідею створення груп швидкого реагування, які рятуватимуть атовців у тилу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Нагадаємо, на Волині атовець хотів скоїти самогубство.
Його побратими вчасно відреагували та доправили його до лікарні, чим і врятували життя захиснику.
Зазначимо, голова облдержадміністрації Олександр Савченко раніше підтримав ідею створення груп швидкого реагування, покликаних рятувати атовців в тилу. Відповідні зміни до обласної програми підтримки учасників АТО внеси та передали обласній раді.
Їх розглянуть на найближчій сесії.
"Затрати на бензин та авто, яким вихідними забирали Героя з району - голова ОДА Олександр Савченко відшкодує особисто найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Нагадаємо, на Волині атовець хотів скоїти самогубство.
Його побратими вчасно відреагували та доправили його до лікарні, чим і врятували життя захиснику.
Зазначимо, голова облдержадміністрації Олександр Савченко раніше підтримав ідею створення груп швидкого реагування, покликаних рятувати атовців в тилу. Відповідні зміни до обласної програми підтримки учасників АТО внеси та передали обласній раді.
Їх розглянуть на найближчій сесії.
"Затрати на бензин та авто, яким вихідними забирали Героя з району - голова ОДА Олександр Савченко відшкодує особисто найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку цьогоріч буде понад 3000 першачків
Сьогодні, 08:47
У Луцьку мешканці декількох вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 08:43
На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
Сьогодні, 08:34
Успіння Пресвятої Богородиці: чого категорично не можна робити
Сьогодні, 08:00