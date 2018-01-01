Куди звертатися волинянам, в яких нема коштів на адвоката. ВІДЕО

Волиняни, в яких немає грошей на адвоката, можуть скористатися послугами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги.Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.Оплатити послуги адвоката можуть далеко не всі. Для тих, хто потребує юридичної допомоги, але немає на це коштів, створили бюро правової допомоги.Вони є відділами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги. У всіх районах області таких бюро було відкрито 14.