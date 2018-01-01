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Куди звертатися волинянам, в яких нема коштів на адвоката. ВІДЕО

Куди звертатися волинянам, в яких нема коштів на адвоката. ВІДЕО
Волиняни, в яких немає грошей на адвоката, можуть скористатися послугами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

Оплатити послуги адвоката можуть далеко не всі. Для тих, хто потребує юридичної допомоги, але немає на це коштів, створили бюро правової допомоги.

Вони є відділами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги. У всіх районах області таких бюро було відкрито 14.



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Теги: допомога, юристи, Волинь
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