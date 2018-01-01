Куди звертатися волинянам, в яких нема коштів на адвоката. ВІДЕО
Сьогодні, 00:13
Волиняни, в яких немає грошей на адвоката, можуть скористатися послугами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Оплатити послуги адвоката можуть далеко не всі. Для тих, хто потребує юридичної допомоги, але немає на це коштів, створили бюро правової допомоги.
Вони є відділами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги. У всіх районах області таких бюро було відкрито 14.
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Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Оплатити послуги адвоката можуть далеко не всі. Для тих, хто потребує юридичної допомоги, але немає на це коштів, створили бюро правової допомоги.
Вони є відділами місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги. У всіх районах області таких бюро було відкрито 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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