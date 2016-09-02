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У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО

У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО
У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару на одній із вулиць міста.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.

Чоловік нарікає на те, що у Луцьку на вулиці Тещин Язик, 54, неналежний стан тротуару.

З фото, які додав користувач, видно, що на тротуарі просіла та провалилася бруківка.

У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО
У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО


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Теги: дорога, тротуар, благоустрій, петиція
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