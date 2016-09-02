У Луцьку посеред тротуару провалилася бруківка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару на одній із вулиць міста.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.
Чоловік нарікає на те, що у Луцьку на вулиці Тещин Язик, 54, неналежний стан тротуару.
З фото, які додав користувач, видно, що на тротуарі просіла та провалилася бруківка.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Володимир Павлюк.
Чоловік нарікає на те, що у Луцьку на вулиці Тещин Язик, 54, неналежний стан тротуару.
З фото, які додав користувач, видно, що на тротуарі просіла та провалилася бруківка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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