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Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині

Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині
Повідомили, чому під час уроку фізкультури на Волині померла 6-річна дівчинка.

Про це пише УНІАН.

Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.

Як повідомив начальник Володимир-Волинського відділення поліції ГУ НП у Волинській області Михайло Бобик, згідно із висновком судмедексперта із Нововолинська, смерть дівчинки настала внаслідок гострої серцевої недостатності.

«Надалі ще проводитимуться експертизи, гістології і т.д., але на сьогодні – це гостра серцева недостатність», - зазначив він.

За словами Бобика, тіло дівчинки наразі забрали батьки, які проживають у селі Хрипаличі Володимир-Волинського району.

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Теги: смерть, Волинь, інцидент, школа, П'ятидні, школяр
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