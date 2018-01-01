Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині

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Повідомили, чому під час уроку фізкультури на Волині померла 6-річна дівчинка.
Про це пише УНІАН.
Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.
Як повідомив начальник Володимир-Волинського відділення поліції ГУ НП у Волинській області Михайло Бобик, згідно із висновком судмедексперта із Нововолинська, смерть дівчинки настала внаслідок гострої серцевої недостатності.
«Надалі ще проводитимуться експертизи, гістології і т.д., але на сьогодні – це гостра серцева недостатність», - зазначив він.
За словами Бобика, тіло дівчинки наразі забрали батьки, які проживають у селі Хрипаличі Володимир-Волинського району.
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Про це пише УНІАН.
Нагадаємо, дівчинка померла 6 вересня у селі П'ятидні Устилузької ОТГ.
Як повідомив начальник Володимир-Волинського відділення поліції ГУ НП у Волинській області Михайло Бобик, згідно із висновком судмедексперта із Нововолинська, смерть дівчинки настала внаслідок гострої серцевої недостатності.
«Надалі ще проводитимуться експертизи, гістології і т.д., але на сьогодні – це гостра серцева недостатність», - зазначив він.
За словами Бобика, тіло дівчинки наразі забрали батьки, які проживають у селі Хрипаличі Володимир-Волинського району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Дитинка посиніла і померла»: подробиці трагедії на уроці фізкультури у волинському селі
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