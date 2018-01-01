Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом

Рожищенський район – один із аутсайдерів децентралізаційної реформи на Волині. За три з половиною роки тут спромоглися утворити лише одну Копачівську сільську ОТГ і ще дві сільради ухвалили рішення приєднатися до ОТГ Луцького району.Не виявилося жодної сільради, яка б дала згоду на об'єднання з райцентром, - повідомила консультант Волинського РВ Асоціації міст УкраїниЗі слів міського голови Рожища, він тричі надсилав пропозиції сусідним сільрадам щодо створення Рожищенської міської ОТГ, але стільки ж чув у відповідь «ні». То ж тепер він має намір чекати пропозицій вже від сусідів.«Допоки ви очікуєте невідомо чого, інші, що не побоялися спробувати жити по-новому, динамічно розвиваються. Зокрема, ОТГ Ковельського району за три роки отримали від держави майже 40 мільйонів інфраструктурної субвенції. Натомість, більшість рожищенських сільрад із мізерними бюджетами і надалі ледь зводять кінці з кінцями: не можуть утримувати існуючі об'єкти, окремі з яких доведені до жалюгідного стану. Чого ви очікуєте? Подальша невизначеність лише погіршуватиме й так критичну ситуацію», – наголосив експертЯк зазначив, консультант з бюджетних питань Асоціації міст України, «сукупний бюджетний ресурс зведеного бюджету, що включає не реформовані територіальні громади і районний бюджет має середню по області бюджетну забезпеченість».«Більше половини цього ресурсу зосереджено в районному центрі – місті Рожище, а у значної частини сільських рад дохідна база протягом останніх років продовжує залишатися дуже низькою. За таких умов потрібно досить виважено підійти до визначення формату об’єднання територіальних громад, причому ця важлива організаційна робота вимагає першочергового врахування прогнозної фінансової забезпеченості майбутніх ОТГ», – зазначив Гром.