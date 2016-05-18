Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО

Попри прохолодну та дощову погоду, сотні лучан прийшли до замку Любарта, аби подивитися на незвичне шоу та за стінами фортеці «досвяткувати» День міста.Арт-шоу «Ніч у луцькому замку» відбувалося з 8 на 9 вересня у рамках заходів з відзначення 933-ї річниці міста Луцьк.Аби розділити свято з лучанами та привітати Луцьк з Днем народження, на захід завітало чимало українських та закордонних делегацій. Зокрема, на нічне дійство прибули гості з Волновахи, Кам’янця-Подільського, Дубна, Острога, Володимира-Волинського та Нововолинська. Мали змогу особисто оцінити арт-шоу делегації з Польщі, Туреччини, Білорусі та Литви.Також Луцьк отримав привітання від Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Сум, Херсона, а ще – з Чехії та Китаю.Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» відбувся у місті вже вдесяте. Як зауважив секретар Луцької міської ради, його присвятили з’їзду монархів, який відбувся 1429 року. Тоді у стінах замку зібралися перші особи Європи, аби визначитися зі своїми поглядами на майбутнє і знайти порозуміння.«Ми, шануючи нашу історію та авторитет наших предків, шануючи славу нашого міста, зробимо все, щоб високо тримати гідне звання лучанина. Бо «лучанин» - це звучить гордо. Лучанин – це не просто мешканець нашого міста, це той, хто любить Луцьк, хто живе потребами Луцька. Давайте пам’ятати, що гасло нашого міста – «Луцьк – приємне відкритя». Хочу, щоб сьогоднішнє дійство стало для кожного з вас приємним відкриттям», – зазначив Григорій Пустовіт.Розпочалося шоу під оркестрову музику та доволі сильний дощ. У дощовиках і з парасолями гості продовжували танцювати, фотографуватися у фото-зонах та весело проводити час в колі друзів та знайомих.Лучани зізнаються – найбільше на святі сподобалося фаєр-шоу та 3Д-мапінг. А от подивитися на виступ гурту «ONUKA» залишилися «найстійкіші» - чимало гостей пішли зі свята дещо раніше.До слова, на території фестивалю присутні мали змогу смачно поїсти та випити зігріваючі напої. А для того, аби лучани не поверталися додому пішки, до 4:00 з Замкової площі відправлялися спеціальні маршрутні таксі по кількох міських напрямках.