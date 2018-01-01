Студента з Луцька вигнали з гуртожитку, бо розказав ЗМІ про жахливі умови проживання. ВІДЕО

Михайло Хвень позбувся місця в гуртожитку після того, як його батьки поскаржилися в ЗМІ на жахливі умови проживання студентів.



Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Студенту з Луцька відмовили в поселенні незважаючи на те, що батьки вже заплатили за проживання і перевезли його речі в студмістечко.



"Я живу за 25 кілометрів від Львова, не можу встигнути на пари в коледжі, бо автобуси завжди забиті", - розповів Михайло Хвень, якому довелося проситися на нічліг до знайомих.



Журналісти вирішили особисто вивчити умови проживання в скандальному гуртожитку, але змогли потрапити в кімнати тільки після приїзду поліцейських.



Деталі - у сюжеті.





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