Студента з Луцька вигнали з гуртожитку, бо розказав ЗМІ про жахливі умови проживання. ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
Першокурсник Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну Михайло Хвень позбувся місця в гуртожитку після того, як його батьки поскаржилися в ЗМІ на жахливі умови проживання студентів.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Перший Західний».
Студенту з Луцька відмовили в поселенні незважаючи на те, що батьки вже заплатили за проживання і перевезли його речі в студмістечко.
"Я живу за 25 кілометрів від Львова, не можу встигнути на пари в коледжі, бо автобуси завжди забиті", - розповів Михайло Хвень, якому довелося проситися на нічліг до знайомих.
Журналісти вирішили особисто вивчити умови проживання в скандальному гуртожитку, але змогли потрапити в кімнати тільки після приїзду поліцейських.
Деталі - у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Перший Західний».
Студенту з Луцька відмовили в поселенні незважаючи на те, що батьки вже заплатили за проживання і перевезли його речі в студмістечко.
"Я живу за 25 кілометрів від Львова, не можу встигнути на пари в коледжі, бо автобуси завжди забиті", - розповів Михайло Хвень, якому довелося проситися на нічліг до знайомих.
Журналісти вирішили особисто вивчити умови проживання в скандальному гуртожитку, але змогли потрапити в кімнати тільки після приїзду поліцейських.
Деталі - у сюжеті.
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