«Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині

Віталій Заворотинський у групі «Автоандони Луцька», що у соціальній мережі Facebook, «здав» місце, де можна назбирати багато грибів.



Про це пише



«Друзі! Сідлайте коней та гайда до лісу! Між Тростянцем та Колками в соснині маслята – дві години – два відра!», – написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину групі «Автоандони Луцька», що у соціальній мережі Facebook, «здав» місце, де можна назбирати багато грибів.Про це пише "Перший" «Друзі! Сідлайте коней та гайда до лісу! Між Тростянцем та Колками в соснині маслята – дві години – два відра!», – написав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію