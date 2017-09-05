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«Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині

«Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині
Волинянин Віталій Заворотинський у групі «Автоандони Луцька», що у соціальній мережі Facebook, «здав» місце, де можна назбирати багато грибів.

Про це пише "Перший".

«Друзі! Сідлайте коней та гайда до лісу! Між Тростянцем та Колками в соснині маслята – дві години – два відра!», – написав він.

«Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині

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Теги: гриби, Волинь
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