«Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині
Сьогодні, 10:23
Волинянин Віталій Заворотинський у групі «Автоандони Луцька», що у соціальній мережі Facebook, «здав» місце, де можна назбирати багато грибів.
Про це пише "Перший".
«Друзі! Сідлайте коней та гайда до лісу! Між Тростянцем та Колками в соснині маслята – дві години – два відра!», – написав він.
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Про це пише "Перший".
«Друзі! Сідлайте коней та гайда до лісу! Між Тростянцем та Колками в соснині маслята – дві години – два відра!», – написав він.
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