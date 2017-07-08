Президент призначив довічну стипендію волинянину

Президент Українипризначив довічну державну стипендію учаснику бойових дій у період Другої світової війни 1939 - 1945 років з ВолиніВідповідний указ Петро Порошенко підписав 11 вересня.Відомо, що 9 березня цього року Іллі Сизонцю виповнилося 96 років. Він почесний громадянин Ратнівщини, уродженець Херсонщини, який більшу частину свого життя прожив у селі Гута Ратнівського району, а зараз мешкає у Луцьку.На початку Великої Вітчизняної війни на чолі взводу чоловік захищав Брестську фортецю, у 1941—1944 роках партизанив у Барановичській та Пінській областях. З квітня 1943 року по березень 1944 року був командиром розвідувально-диверсійного взводу Брестського партизанського з’єднання, яке діяло і в Ратнівському районі.З березня 1944 по травень 1945 року – командир взводу і командир батареї протитанкових гармат у складі 70-ї армії Другого Білоруського фронту. Важкі поранення Ілля Сизонець отримав у 1941, 1943, 1945 роках. За бойові заслуги удостоєний шести орденів та 23 медалей.У 1947 році його звільнили з армії у зв’язку з інвалідністю, а 14 серпня 1950 року призначили директором Гутянської семирічної школи, яку очолював до 1965 року. З 1965 року до виходу на пенсію у 1979 році працював вчителем у Гутянській школі.До слова, усього Президент призначив довічну стипендію 46 учасникам бойових дій під час Другої світової війни.