Константинополь нагадав, що РПЦ не отримувала томос на автокефалію





На цьому акцентував архієпископ Тельміський Іов (Геча) в інтерв’ю CERKVARIUM, коментуючи зусилля патріарха Варфоломія в Україні та протидію цьому з боку РПЦ і промосковських українських сил, - передає



«Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії», - заявив архієпископ. Ієрарх українського походження також додав, що кожна з новітніх автокефалій проголошувалася у прив’язці до політичних факторів, зокрема через здобуття державної незалежності. Однак при цьому мала глибші причини: «забезпечити єдність церкви всередині кожної з цих держав, як і єдність між помісними церквами».



Владика Іов підкреслив, що РПЦ не має права надавати автокефалію українській, як і будь-якій іншій церкві, бо це є прерогативою Константинопольського патріархату, як першого серед православних центрів у світі. Також архієрей звернув увагу на те, що сама Російська церква підтверджень свого статусу не має. «Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії томоса про автокефалію», - зауважив він.



Також владика розкритикував теорію Москви як «Третього Риму».



Архієпископ заявив, що вона не має ані богословських, ані канонічних підстав. «Цей міф придумав псковський старець Філофей на початку XVI століття. Але православна церква не живе на базі міфів. Історія православної церкви не знає «першого» і «другого» Рима, але лише «старий» (Рим) і «новий» (Константинополь). Тут третьому не бувати», - зазначив ієрарх. І додав, що погрози Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем і залякування повторенням великого розколу на православ’я і католицтво є нікчемними.



«Припиняти євхаристійне спілкування потрібно з поважних, догматичних причин, а не через капризи. Відносно питання розколу і автокефалії в Україні всім відомо, що ця проблема не є питанням богословського характеру, і тут не потрібно звинувачувати будь-кого в єресі. Тому, погрози є скоріше зловживанням», - наголосив архієрей.



Архієпископ Іов акцентував на тому, що Україна є безумовною канонічною територією Константинопольського патріархату.



«Коли Україна вже не є частиною Російської імперії (як також і не Радянського Союзу), і коли в ній триває майже 30 років церковний розкол, через який мільйони людей знаходяться поза межами канонічної церкви, і з яким до цього часу Московський патріархат не спроможний упоратися, Вселенський патріархат зобов’язаний прийняти належні заходи. При цьому слід підкреслити, що він не втручається в справи чужої помісної церкви, але діє на своїй канонічній території – на території Київської митрополії», - пояснив владика.



І додав: «Автокефалія України пропонується Вселенським патріархатом не як зброя для війни, але як ліки, щоб загоїти церковний розкол».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Абсолютно всі сучасні православні автокефалії, окрім найдавніших патріархатів, були створені томосами Константинтинопольської церкви.На цьому акцентував архієпископ Тельміський(Геча) в інтерв’ю CERKVARIUM, коментуючи зусилля патріарха Варфоломія в Україні та протидію цьому з боку РПЦ і промосковських українських сил, - передає ТСН «Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії», - заявив архієпископ. Ієрарх українського походження також додав, що кожна з новітніх автокефалій проголошувалася у прив’язці до політичних факторів, зокрема через здобуття державної незалежності. Однак при цьому мала глибші причини: «забезпечити єдність церкви всередині кожної з цих держав, як і єдність між помісними церквами».Владика Іов підкреслив, що РПЦ не має права надавати автокефалію українській, як і будь-якій іншій церкві, бо це є прерогативою Константинопольського патріархату, як першого серед православних центрів у світі. Також архієрей звернув увагу на те, що сама Російська церква підтверджень свого статусу не має. «Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії томоса про автокефалію», - зауважив він.Також владика розкритикував теорію Москви як «Третього Риму».Архієпископ заявив, що вона не має ані богословських, ані канонічних підстав. «Цей міф придумав псковський старець Філофей на початку XVI століття. Але православна церква не живе на базі міфів. Історія православної церкви не знає «першого» і «другого» Рима, але лише «старий» (Рим) і «новий» (Константинополь). Тут третьому не бувати», - зазначив ієрарх. І додав, що погрози Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем і залякування повторенням великого розколу на православ’я і католицтво є нікчемними.«Припиняти євхаристійне спілкування потрібно з поважних, догматичних причин, а не через капризи. Відносно питання розколу і автокефалії в Україні всім відомо, що ця проблема не є питанням богословського характеру, і тут не потрібно звинувачувати будь-кого в єресі. Тому, погрози є скоріше зловживанням», - наголосив архієрей.Архієпископ Іов акцентував на тому, що Україна є безумовною канонічною територією Константинопольського патріархату.«Коли Україна вже не є частиною Російської імперії (як також і не Радянського Союзу), і коли в ній триває майже 30 років церковний розкол, через який мільйони людей знаходяться поза межами канонічної церкви, і з яким до цього часу Московський патріархат не спроможний упоратися, Вселенський патріархат зобов’язаний прийняти належні заходи. При цьому слід підкреслити, що він не втручається в справи чужої помісної церкви, але діє на своїй канонічній території – на території Київської митрополії», - пояснив владика.І додав: «Автокефалія України пропонується Вселенським патріархатом не як зброя для війни, але як ліки, щоб загоїти церковний розкол».

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