Захоплюється музикою і співами: закликають привітати доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.«Україна - це моя Батьківщина, якою я пишаюсь. Горджусь своїм татом та справжніми патріотами нашої держави, які не дивлячись ні на що відстоюють честь та гідність рідної землі», - говорить Федчишина Вікторія, яка скоро відзначатиме одинадцятий день народження.Дівчинка проживає у місті Любомль і є донькою загиблого Федчишина Анатолія Миколайовича з позивним «Білий». Найсміливішим, найсправедливішим, чесним, люблячим свою сім’ю, відважним був і лишиться у пам'яті донечки її татусь, життя якого обірвалось від кулі снайпера 10 серпня 2014 року у бою під Іловайськом Донецької області.Мама дівчинки Галина Миколаївна говорить: «Найбільшим авторитетом для обох моїх дітей (Вікторії та Даринки) є звичайно їхній татусь. Донечки сумують за ним та дуже часто згадують. Коли не знають як зробити в тій чи іншій ситуації, то запитують: «А що зробив би тато?».Вікторія досить маленька, але по-дорослому розсудлива. Найперше що вона могла б зробити на місці політиків - зупинити війну, подбати про розвиток держави, зробивши рідну країну повноцінною європейською, щоб її справжню красу зміг побачити весь світ. А ще, як і кожній дитині їй хотілося б мати більше ігрових майданчиків та трас де можна було б кататись на роликах, велосипеді та скейті.Вікторія є серйозною підтримкою та неабиякою помічницею для своєї матусі. Донечка говорить, що безмежно любить свою маму, вважає її дуже сильною, бо та самотужки мусить справлятись і з жіночою, і з чоловічою роботою. Допоки Галина Миколаївна на роботі, а працює вона у Любомльській районній лікарні лаборантом бактеріологічного відділу та лаборантом клінічної лабораторії Гущанської амбулаторії, Вікторія доглядає молодшу сестричку та дбає про чистоту у домі. Для дівчинки найдорожчим є час, проведений разом зі своєю сім’єю. Ввечері дівчатка з мамою готують вечерю, бавляться та діляться враженнями про день, що минув. Віка багато читає. З кожною прочитаною книжкою у неї з’являються усе нові та нові улюблені герої. Останні прочитані твори - «Аліса в задзеркаллі» Льюіса Керрола, «Олексій, Веселесик та Жарт-Птиця» Всеволода Нестайка. Зважаючи на тематику прочитаних книг та бурхливу уяву, у своїх іграх сестрички щоразу потрапляють у новий дивовижний світ. Після прочитання книги Вікторія любить, зазвичай, подивитись екранізацію твору.Із великим захопленням дівчинка вчить вірші на пам’ять і минулого року потрапила, за підсумками міжнародного конкурсу для дітей та юнацтва «KobzarWave», що організувала ГО “Помаранчева Хвиля” з міста Чикаго, у топ-п’ятірку (призерів не визначали) найкращих декламаторів світу у номінації на краще читання поезії Кобзаря українською мовою: https://youtu.be/ARPQ8Imz-Fo .Найбільше дівчинка захоплюється музикою та співами. Вікуся уже 4 рік ходить в музичну школу на гурток з вокалу. Вікторія ніяк не може визначитись із майбутньою професією: то вона артистка, то ветеринар, то вчитель, та дівчинка не поспішає із вибором, адже розуміє, що життя мінливе і непередбачуване. Після закінчення 4 класу наша майбутня іменинниця захотіла окрім скрипки навчатись грі на додатковому музичному інструменті. Завдяки волонтерам вона отримала таку можливість.Вікуся дуже чуйна дівчинка. Це по-особливому проявляється у любові до тварин, не лише домашніх улюбленців, а й бездомних. Мама повчає донечку, що тварини, які живуть на вулиці можуть бути носіями різних хвороб, та дівчинка на це не зважає і навіть подумує про те, щоб у майбутньому лікувати тварин.Цьогоріч зимою дівчинка, катаючись на ковзанах, надірвала зв’язку, що спричинило зміщення меніска. Вікторія 2 місяці не відвідувала школу. Після тривалого лікування почались проблеми із спиною. Тепер дівчинці щопівроку потрібно проходити курс масажу та постійно відвідувати басейн. Мама говорить, що на превеликий жаль в Любомлі немає бассейну, але завдяки волонтерам минулого року донечка раз у тиждень плавала у басейні в Ковелі.Також минулого року завдяки волонтерам Вікторії вдалось побувати і за кордоном. Вона відпочивала у Польщі та Словаччині, а цього року – у таборі «Чайка» поблизу Одеси. Дівчинці сподобалось подорожувати і вона вже має список із тих місць, які хотіла б у майбутньому відвідати. Найпершим пунктом переліку є поїздка на узбережжя океану.Мама дівчинки Галина Миколаївна говорить: «У нашій країні багато добрих та відданих державі патріотів, яким був і наш тато. Напевно тому після його смерті нам зустрічаються саме такі люди, які й надалі продовжують допомагати нашій сім’ї. Ми щиро дякуємо усім небайдужим, яких, я впевнена, нам посилає Господь».Галина Миколаївна також поділилася своїми переживаннями. Сім’я Федчишиних живе у власному помешканні, але поруч із їхньою є нежила квартира. Суміжна стіна та меблі у кімнаті покрилась грибком, після нещодавнього ремонту не лишилось і сліду, псується навіть зовнішня стіна будинку. Минулого року всі члени сім’ї часто хворіли. Галина Миколаївна говорить, що зверталась до представників місцевої влади, та поки вони нічим не допомогли. Жінка бідкається, що попереду йде зима і, напевно, доведеться зачиняти найбільшу кімнату, щоб зберегти тепло у інших приміщеннях та запобігти хворобам донечок.Вікторія - промінчик сонця для своєї матусі та сестрички. Вона наполеглива та здібна учениця, чуйна та допитлива дівчинка. Допоможімо Вікусі відсвяткувати свій одинадцятий день народження у хорошому настрої та з чудовими подарунками!Федчишина Вікторія. Невдовзі 11 років (26.09.2007). м. Любомль. Зріст: 146; Розмір взуття: 37; Розмір одягу: M.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.