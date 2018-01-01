Скандальній підприємиці дозволили встановити павільйон у луцькому парку

Орисі Шереметі дозволили встановити павільйон та літній торгівельний майданчик у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Підприємиці дозволили поставити павільйон терміном на 3 роки з періодом постійного розміщення та сезонного функціонування з 15 квітня до 15 жовтня. Однак за умови, що вона укладе договори на прибирання території та вивіз побутових відходів.



Проект рішення підтримали 12 із 13 членів виконкому.



Нагадаємо, у серпні підприємиці Орисі Шереметі дозволили встановити групу стаціонарних споруд з літнім торговельним майданчиком на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



На засіданнях виконавчого комітету проект рішення про розміщення павільйонів у парку тричі не підтримували, а востаннє таки проголосували, аби погодити розміщення споруд. Однак міський голова наклав на це рішення вето. Згодом Орисі Шереметі

Зазначимо, з підприємицею Орисею Шереметою пов'язаний гучний скандал. Його причиною став ресторан, який невдовзі мав з'явитися на березі нещодавно очищеного ставка. Такі дії побачили громадські активісти та забили на сполох.



Забудовник Орися Шеремета переконувала присутніх, що будує заклад для людей і це буде краще, якщо на березі з'явиться

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємицідозволили встановити павільйон та літній торгівельний майданчик у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Підприємиці дозволили поставити павільйон терміном на 3 роки з періодом постійного розміщення та сезонного функціонування з 15 квітня до 15 жовтня. Однак за умови, що вона укладе договори на прибирання території та вивіз побутових відходів.Проект рішення підтримали 12 із 13 членів виконкому.Нагадаємо, у серпні підприємиці Орисі Шереметі дозволили встановити групу стаціонарних споруд з літнім торговельним майданчиком на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.На засіданнях виконавчого комітету проект рішення про розміщення павільйонів у парку тричі не підтримували, а востаннє таки проголосували, аби погодити розміщення споруд. Однак міський голова наклав на це рішення вето. Згодом Орисі Шереметі все ж дозволили встановити павільйони Зазначимо, з підприємицею Орисею Шереметою пов'язаний гучний скандал. Його причиною став ресторан, який невдовзі мав з'явитися на березі нещодавно очищеного ставка. Такі дії побачили громадські активісти та забили на сполох.Забудовник Орися Шеремета переконувала присутніх, що будує заклад для людей і це буде краще, якщо на березі з'явиться гарний ресторан : «Щоб люди мали можливість попити водички, попити квасу».

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