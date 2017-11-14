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У Луцьку планують скоротити кількість транспортних зупинок

У Луцьку планують скоротити кількість транспортних зупинок
У Луцьку занадто багато транспортних зупинок - відповідно до норм, серед багатоповерхової забудови відстань між ними має становити 400-600 м, натомість у місті є зупинки, відстань між якими всього 100-150 м.

Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

Депутати саме обговорювали можливість встановлення на зупинках терміналів для купівлі квитків на міський транспорт для приїжджих після впровадження безготівкової системи оплати. Депутати припустили, що таких доведеться встановити дуже багато, через велику кількість зупинок. Тож директор департаменту транспорту Володимир Степанов підтвердив, що зупинок у місті занадто багато.

«У нас зупинки робили ще тоді, коли їздили малі «Мерседеси», зупинки йдуть на відстані 100-150 метрів. Перелік зупинок у нас затверджений виконкомом», - розповів посадовець.

Водночас є постанова Кабміну, яка регулює відстань між зупинками. Так, якщо йдеться про сектор із одно-двоповерховою забудовою, відстань між ними має бути 600-800 м, а у секторі багатоповерхівок - 400-600. Занадто велика кількість зупинок впливає і на якість маршруту.

«Ми це обробляємо, будемо виносити це питання на розгляд виконкому, щоб у нас дотримувалися ці норми 600-800 метрів», - додав Степанов.

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Теги: зупинка, Луцьк
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Коментарі 2
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Буду лаконічним - днбіли, б....
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Із зупинками все зрозуміло - їх привести до нормативних вимог ! А шо будете робити з гастрономами на тротуарах ? Вони ніякими нормами не передбачені ! Знести !
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