У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО

У селі Гірка Полонка на масиві «Козацький» брати, які зводять там будинки, привласнили та загидили 12 метрів проїжджої частини.Про це у коментарірозповів волинянНа переконання Петра Федонюка, декілька років тому сім'я із села Ватин Горохівського району придбала земельну ділянку під забудову на території масиву в селі Гірка Полонка, тож два рідні брати стали зводити там житло.Чоловік запевняє, що за весь час будівництва брати привласнили 12 метрів дороги. Мовляв, там все одно ніхто не їздить.«Можливо, хтось і хотів би проїхати, але як, коли на дорозі – сміття, залишки будматеріалів, дрова, а ще – туалет, якого світ не бачив?» – обурюється Петро Федонюк.Він додає, що один із братів – поліцейський, який тимчасово відсторонений від роботи через те, що фігурує у справі про хабарництво. Більше того, за словами Федонюка, чоловік погрожує розправою тим, хто висловлює у його бік претензії, прикриваючись своїм посвідченням.«Позаминулого року він хотів безкоштовно під’єднатись до електромережі, яка належить кооперативу «Козацький», погрожуючи при цьому місцевому священику», - розповів Федонюк.Тож чоловік сподівається, що совість братів, які зайняли та засмітили дорогу, таки прокинеться, а відповідні служби звернуть увагу на цю прикру ситуацію.