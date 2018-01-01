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У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО

У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО
У селі Гірка Полонка на масиві «Козацький» брати, які зводять там будинки, привласнили та загидили 12 метрів проїжджої частини.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів волинян Петро Федонюк.

На переконання Петра Федонюка, декілька років тому сім'я із села Ватин Горохівського району придбала земельну ділянку під забудову на території масиву в селі Гірка Полонка, тож два рідні брати стали зводити там житло.

Чоловік запевняє, що за весь час будівництва брати привласнили 12 метрів дороги. Мовляв, там все одно ніхто не їздить.

«Можливо, хтось і хотів би проїхати, але як, коли на дорозі – сміття, залишки будматеріалів, дрова, а ще – туалет, якого світ не бачив?» – обурюється Петро Федонюк.

Він додає, що один із братів – поліцейський, який тимчасово відсторонений від роботи через те, що фігурує у справі про хабарництво. Більше того, за словами Федонюка, чоловік погрожує розправою тим, хто висловлює у його бік претензії, прикриваючись своїм посвідченням.

«Позаминулого року він хотів безкоштовно під’єднатись до електромережі, яка належить кооперативу «Козацький», погрожуючи при цьому місцевому священику», - розповів Федонюк.

Тож чоловік сподівається, що совість братів, які зайняли та засмітили дорогу, таки прокинеться, а відповідні служби звернуть увагу на цю прикру ситуацію.

У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО
У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО
У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО
У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО
У селі під Луцьком рідні брати привласнили і загидили частину дороги. ФОТО



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Теги: Гірка Полонка, Петро Федонюк
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