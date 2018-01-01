У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 170 автівок
Сьогодні, 09:17
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 10 жовтня стоять 170 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –70, “Грушів” – 30, “Смільниця” –0 “Шегині” -30, “Краковець” –40", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” –0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –70, “Грушів” – 30, “Смільниця” –0 “Шегині” -30, “Краковець” –40", - йдеться у повідомлені.
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