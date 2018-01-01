У центрі Луцька зловили пакистанців-нелегалів
Сьогодні, 16:08
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького впіймали групу нелегалів з Пакистану.
10 жовтня співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в співпраці із прикордонниками Луцького прикордонного загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів, громадян Республіки Пакистан, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники УДМС у Волинській області склали на іноземців адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП.
Вирішується питання щодо поміщення їх до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
Близько 10 години, в результаті проведення оперативно-пошукових заходів, спрямованих на протидію нелегальній міграції, на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку правоохоронці виявили групу нелегальних мігрантів, громадян Республіки Пакистан.
Поліцейські з’ясували, що четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу.
Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали в пошуках роботи.
Усіх чотирьох правопорушників співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми поліції Волині доставили до управління державної міграційної служби в області, де на них склали адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нині вирішується питання щодо поміщення іноземних громадян до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.
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10 жовтня співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в співпраці із прикордонниками Луцького прикордонного загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів, громадян Республіки Пакистан, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники УДМС у Волинській області склали на іноземців адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП.
Вирішується питання щодо поміщення їх до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
Близько 10 години, в результаті проведення оперативно-пошукових заходів, спрямованих на протидію нелегальній міграції, на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку правоохоронці виявили групу нелегальних мігрантів, громадян Республіки Пакистан.
Поліцейські з’ясували, що четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу.
Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали в пошуках роботи.
Усіх чотирьох правопорушників співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми поліції Волині доставили до управління державної міграційної служби в області, де на них склали адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нині вирішується питання щодо поміщення іноземних громадян до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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