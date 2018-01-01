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У центрі Луцька зловили пакистанців-нелегалів

У центрі Луцька зловили пакистанців-нелегалів
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького впіймали групу нелегалів з Пакистану.

10 жовтня співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми в співпраці із прикордонниками Луцького прикордонного загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів, громадян Республіки Пакистан, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники УДМС у Волинській області склали на іноземців адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП.

Вирішується питання щодо поміщення їх до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Близько 10 години, в результаті проведення оперативно-пошукових заходів, спрямованих на протидію нелегальній міграції, на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку правоохоронці виявили групу нелегальних мігрантів, громадян Республіки Пакистан.

Поліцейські з’ясували, що четверо пакистанців напередодні літаком прибули до Російської Федерації, як уболівальники на чемпіонат світу з футболу.

Зі слів нелегалів в Україну вони приїхали в пошуках роботи.

Усіх чотирьох правопорушників співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми поліції Волині доставили до управління державної міграційної служби в області, де на них склали адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нині вирішується питання щодо поміщення іноземних громадян до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.

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Теги: нелегали, Луцьк, Пакистан
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