Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів

У Луцьку активісти підрахували, що за рік тимчасова влада міста на чолі з8 разів піднімала тарифи.Про це розповів лучанин, який у результаті підрахунків розробив інформаційну листівку, де написав, які саме тарифи та на скільки підвищували в місті за останній рік.Листівку Владислав Кудрявський разом з друзями розповсюдив учора, 9 жовтня, під час, яку у Луцьку організувала Федерація профспілок Волинської області до Всесвітнього дня дій за гідну працю.Так, за підрахунками активістів, тарифи на проїзд у громадському транспорті за рік зросли на 25%, на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – на 40%. На 22% зросли тарифи на вивіз сміття, на майже 14% - на послугу централізованого гарячого водопостачання. Аж на 60-65% підвищили тариф на обслуговування ліфтів. Більш як вдвічі здорожчали тарифи на підключення до мереж водопостачання та водовідведення, суттєво зросли ціни на ритуальні послуги, на 1,2% зросли ціни на гарячу воду і опалення.«Я нещодавно дізнався, що знову хочуть підвищувати тариф на перевезення у маршрутках, попри те, що цього року його вже підвищували. Мені стало цікаво, на що ще підняли тарифи. Я почав перечитувати накази на сайті міської ради і був неприємно здивований, бо окрім того, що ціни підіймає Верховна Рада, їх підіймає і міська рада», - зауважив хлопець. Тому, на його думку, треба боротися із підвищенням низки тарифів і на міському рівні.