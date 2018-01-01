Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
Сьогодні, 16:26
У Луцьку активісти підрахували, що за рік тимчасова влада міста на чолі з Григорієм Пустовітом 8 разів піднімала тарифи.
Про це розповів лучанин Владислав Кудрявський, який у результаті підрахунків розробив інформаційну листівку, де написав, які саме тарифи та на скільки підвищували в місті за останній рік.
Листівку Владислав Кудрявський разом з друзями розповсюдив учора, 9 жовтня, під час мирної акції, яку у Луцьку організувала Федерація профспілок Волинської області до Всесвітнього дня дій за гідну працю.
Так, за підрахунками активістів, тарифи на проїзд у громадському транспорті за рік зросли на 25%, на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – на 40%. На 22% зросли тарифи на вивіз сміття, на майже 14% - на послугу централізованого гарячого водопостачання. Аж на 60-65% підвищили тариф на обслуговування ліфтів. Більш як вдвічі здорожчали тарифи на підключення до мереж водопостачання та водовідведення, суттєво зросли ціни на ритуальні послуги, на 1,2% зросли ціни на гарячу воду і опалення.
«Я нещодавно дізнався, що знову хочуть підвищувати тариф на перевезення у маршрутках, попри те, що цього року його вже підвищували. Мені стало цікаво, на що ще підняли тарифи. Я почав перечитувати накази на сайті міської ради і був неприємно здивований, бо окрім того, що ціни підіймає Верховна Рада, їх підіймає і міська рада», - зауважив хлопець. Тому, на його думку, треба боротися із підвищенням низки тарифів і на міському рівні.
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Про це розповів лучанин Владислав Кудрявський, який у результаті підрахунків розробив інформаційну листівку, де написав, які саме тарифи та на скільки підвищували в місті за останній рік.
Листівку Владислав Кудрявський разом з друзями розповсюдив учора, 9 жовтня, під час мирної акції, яку у Луцьку організувала Федерація профспілок Волинської області до Всесвітнього дня дій за гідну працю.
Так, за підрахунками активістів, тарифи на проїзд у громадському транспорті за рік зросли на 25%, на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – на 40%. На 22% зросли тарифи на вивіз сміття, на майже 14% - на послугу централізованого гарячого водопостачання. Аж на 60-65% підвищили тариф на обслуговування ліфтів. Більш як вдвічі здорожчали тарифи на підключення до мереж водопостачання та водовідведення, суттєво зросли ціни на ритуальні послуги, на 1,2% зросли ціни на гарячу воду і опалення.
«Я нещодавно дізнався, що знову хочуть підвищувати тариф на перевезення у маршрутках, попри те, що цього року його вже підвищували. Мені стало цікаво, на що ще підняли тарифи. Я почав перечитувати накази на сайті міської ради і був неприємно здивований, бо окрім того, що ціни підіймає Верховна Рада, їх підіймає і міська рада», - зауважив хлопець. Тому, на його думку, треба боротися із підвищенням низки тарифів і на міському рівні.
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Коментарі 1
Не на чолі з Пустовітом, а на чолі з Палицею. Пустовіт нічого сам не вирішує.
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