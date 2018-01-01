вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів

Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
У Луцьку активісти підрахували, що за рік тимчасова влада міста на чолі з Григорієм Пустовітом 8 разів піднімала тарифи.

Про це розповів лучанин Владислав Кудрявський, який у результаті підрахунків розробив інформаційну листівку, де написав, які саме тарифи та на скільки підвищували в місті за останній рік.

Листівку Владислав Кудрявський разом з друзями розповсюдив учора, 9 жовтня, під час мирної акції, яку у Луцьку організувала Федерація профспілок Волинської області до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Так, за підрахунками активістів, тарифи на проїзд у громадському транспорті за рік зросли на 25%, на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – на 40%. На 22% зросли тарифи на вивіз сміття, на майже 14% - на послугу централізованого гарячого водопостачання. Аж на 60-65% підвищили тариф на обслуговування ліфтів. Більш як вдвічі здорожчали тарифи на підключення до мереж водопостачання та водовідведення, суттєво зросли ціни на ритуальні послуги, на 1,2% зросли ціни на гарячу воду і опалення.

«Я нещодавно дізнався, що знову хочуть підвищувати тариф на перевезення у маршрутках, попри те, що цього року його вже підвищували. Мені стало цікаво, на що ще підняли тарифи. Я почав перечитувати накази на сайті міської ради і був неприємно здивований, бо окрім того, що ціни підіймає Верховна Рада, їх підіймає і міська рада», - зауважив хлопець. Тому, на його думку, треба боротися із підвищенням низки тарифів і на міському рівні.

Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обурення, тарифи, Луцьк, Григорій Пустовіт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не на чолі з Пустовітом, а на чолі з Палицею. Пустовіт нічого сам не вирішує.
Відповісти
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Експрес-митниця»: на Волині «зелений коридор» перетинають за 33 секунди
Сьогодні, 16:48
На Харківщині батьки спіймали педофіла: шокуюча переписка
Сьогодні, 16:32
Лучани обурені діями тимчасової влади щодо підвищення тарифів
Сьогодні, 16:26
Митники розповіли, скільки грошей дали на ремонт волинських доріг
Сьогодні, 16:25
На Волині через релігійні переконання люди не підписують декларацій з лікарями
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
27 вересень, 18:01
У Луцьку підвищать тарифи на опалення. ВІДЕО У Луцьку підвищать тарифи на опалення. ВІДЕО
26 вересень, 01:55
У Луцьку зросла вартість обслуговування ліфтів У Луцьку зросла вартість обслуговування ліфтів
04 липень, 12:31
У Луцьку подорожчав вивіз сміття У Луцьку подорожчав вивіз сміття
04 липень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» облаштують додаткові вагові комплекси
Сьогодні, 17:39
 0
Розповіли про стан волинянки, яку покусав бульдог. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
 0
Агенти Кремля закликають скасувати призов в Україні, – Ігор Лапін
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині деякі приміські поїзди курсуватимуть по-новому через ремонт
Сьогодні, 17:15
 0
«Ж*пу на півметра не підсуне»: у Луцьку автохам перегородив пандус. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8