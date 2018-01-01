Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень

Луцька міськрада буде змушена розглянути петицію із вимогоюу маршрутках до 7 гривень.Нагадаємо, у Луцькупід електронною петицією проти підвищення вартості проїзду у міських маршрутках.«Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!» - зазначив автор петиціїСтаном на 21.50 сьогодні, 16 жовтня, петицію вже підтримали 515 осіб при мінімально потрібній кількості у 300 голосів.Це означає, що петиція є обов’язковою для розгляду Луцькою міською радою.Підтримати ініціативу лучанина можна за