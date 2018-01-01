Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень
Сьогодні, 21:54
Луцька міськрада буде змушена розглянути петицію із вимогою не підвищувати вартість проїзду у маршрутках до 7 гривень.
Нагадаємо, у Луцьку триває збір підписів під електронною петицією проти підвищення вартості проїзду у міських маршрутках.
«Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!» - зазначив автор петиції Федір Товстанюк.
Станом на 21.50 сьогодні, 16 жовтня, петицію вже підтримали 515 осіб при мінімально потрібній кількості у 300 голосів.
Це означає, що петиція є обов’язковою для розгляду Луцькою міською радою.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням.
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Нагадаємо, у Луцьку триває збір підписів під електронною петицією проти підвищення вартості проїзду у міських маршрутках.
«Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!» - зазначив автор петиції Федір Товстанюк.
Станом на 21.50 сьогодні, 16 жовтня, петицію вже підтримали 515 осіб при мінімально потрібній кількості у 300 голосів.
Це означає, що петиція є обов’язковою для розгляду Луцькою міською радою.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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