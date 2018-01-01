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Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень

Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень
Луцька міськрада буде змушена розглянути петицію із вимогою не підвищувати вартість проїзду у маршрутках до 7 гривень.

Нагадаємо, у Луцьку триває збір підписів під електронною петицією проти підвищення вартості проїзду у міських маршрутках.

«Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!» - зазначив автор петиції Федір Товстанюк.

Станом на 21.50 сьогодні, 16 жовтня, петицію вже підтримали 515 осіб при мінімально потрібній кількості у 300 голосів.

Це означає, що петиція є обов’язковою для розгляду Луцькою міською радою.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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