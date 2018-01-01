Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
Сьогодні, 16:39
У 13-річного волинянина Андрія Нестерука, який змалечку не чує без слухових апаратів, виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром. Це хвороба, при якій кістковий мозок не виробляє достатньо здорових клітин крові. Після озвучення діагнозу лікарі запевнили, що шлях до одужання – один. Це – пересадка кісткового мозку від сумісного донора.
Наразі ж Андрій разом з батьками та сестрою Мар’яною, яка буде для нього донором, перебуває у турецькій клініці. Хлопчика готують до складної операції із трансплантації кісткового мозку, яка вартуватиме родині Нестеруків 65 тисяч доларів.
«Я відчувала, що зможу стати для Андрія донором. Не знаю, звідки, але я це точно знала. Ми з ним дуже близькі. Після закінчення школи я почала навчатися на сурдопедагога, адже Андрійко не чує звуків зовнішнього світу без слухових апаратів. Тож разом ми проводимо дуже багато часу», – розповіла рідна сестра Андрія Мар’яна Нестерук.
За її словами, коли Андрієві було 2 роки, він став навчатися у дитсадку №28. Згодом у 1 клас він пішов школу рідного села Погулянка Любешівського району. У 5 клас перейшов у спеціалізовану школу для дітей з вадою слуху у Володимирі-Волинському. Утім, через виявлену хворобу і потребу у постійному догляді Андрія довелось у 8 клас перевести на індивідуальну форму навчання у школу № 15 міста Луцька, де працює сестра Андрія Мар’яна, яка має змогу навчати брата вдома.
«Зараз, поки ми перебуваємо у Стамбулі, все спілкування звелося до мене, тата та мами. Але всі знайомі та друзі з Андрія Погулянки, Володимира-Волинського, Луцька щодня йому телефонують чи пишуть. Велику підтримку відчуваємо з Володимир-Волинської школи. Андрій дуже хочу бути здоровим, але самі ми його не врятуємо. Часу на те, щоб зібрати гроші, у нас не багато, адже нас з андрієм вже готують до операції», - розповіла Мар’яна.
Сетра Андрія додає, що у хлопчика – чимало друзів. Адже він нормально почуває себе у будь-якому середовищі. Андрій дуже терпеливий, спокійний, пунктуальний. Він дуже любить вчитися, його не треба змушувати вчити уроки, він сам має велике заохочення до навчання. А ще він дуже любить порядок у всьому.
Поки Андрія у Туреччині готують до операції, яка вирішить його подальшу долю, він щодня телефонує дідусеві і розпитує про кролів, яких розвів вдома під час літніх канікул.
«Він їх сам годував, доглядав за ними. А тепер, поки ми тут, контролює дідуся по телефону, щоб все правильно робив», - розповіла Мар’яна.
У сім’ї Нестеруків – троє дітей. Окрім Андрія і Мар’яни, є ще середній брат Богдан, який у навчається на медика.
Коли важка недуга Андрія заявила про себе, його мама, Ніна Нестерук, була на лікуванні в Мінську, адже теж хворіє. У медичній картці жінки – записи про чотири онкологічні операції та сімнадцять пройдених хіміотерапій.
Наразі власними зусиллями та позичками родині вдалося зібрати понад 40 тисяч доларів на операцію з пересадки кісткового мозку. Тож, аби дитина, яка теж хоче бути здоровою, могла втілювати свої мрії в життя, родина просить усіх небайдужих допомогти у зборі коштів.
Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривні:
Одержувач — Приватбанк
Назва банку — Приватбанк
Номер рахунку — 29244825509100
МФО — 305299 ОКПО — 14360570
У призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку № 5168757376661296
Отримувач — Нестерук Ніна Петрівна, ІПН 2725109267.
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Наразі ж Андрій разом з батьками та сестрою Мар’яною, яка буде для нього донором, перебуває у турецькій клініці. Хлопчика готують до складної операції із трансплантації кісткового мозку, яка вартуватиме родині Нестеруків 65 тисяч доларів.
«Я відчувала, що зможу стати для Андрія донором. Не знаю, звідки, але я це точно знала. Ми з ним дуже близькі. Після закінчення школи я почала навчатися на сурдопедагога, адже Андрійко не чує звуків зовнішнього світу без слухових апаратів. Тож разом ми проводимо дуже багато часу», – розповіла рідна сестра Андрія Мар’яна Нестерук.
За її словами, коли Андрієві було 2 роки, він став навчатися у дитсадку №28. Згодом у 1 клас він пішов школу рідного села Погулянка Любешівського району. У 5 клас перейшов у спеціалізовану школу для дітей з вадою слуху у Володимирі-Волинському. Утім, через виявлену хворобу і потребу у постійному догляді Андрія довелось у 8 клас перевести на індивідуальну форму навчання у школу № 15 міста Луцька, де працює сестра Андрія Мар’яна, яка має змогу навчати брата вдома.
«Зараз, поки ми перебуваємо у Стамбулі, все спілкування звелося до мене, тата та мами. Але всі знайомі та друзі з Андрія Погулянки, Володимира-Волинського, Луцька щодня йому телефонують чи пишуть. Велику підтримку відчуваємо з Володимир-Волинської школи. Андрій дуже хочу бути здоровим, але самі ми його не врятуємо. Часу на те, щоб зібрати гроші, у нас не багато, адже нас з андрієм вже готують до операції», - розповіла Мар’яна.
Сетра Андрія додає, що у хлопчика – чимало друзів. Адже він нормально почуває себе у будь-якому середовищі. Андрій дуже терпеливий, спокійний, пунктуальний. Він дуже любить вчитися, його не треба змушувати вчити уроки, він сам має велике заохочення до навчання. А ще він дуже любить порядок у всьому.
Поки Андрія у Туреччині готують до операції, яка вирішить його подальшу долю, він щодня телефонує дідусеві і розпитує про кролів, яких розвів вдома під час літніх канікул.
«Він їх сам годував, доглядав за ними. А тепер, поки ми тут, контролює дідуся по телефону, щоб все правильно робив», - розповіла Мар’яна.
У сім’ї Нестеруків – троє дітей. Окрім Андрія і Мар’яни, є ще середній брат Богдан, який у навчається на медика.
Коли важка недуга Андрія заявила про себе, його мама, Ніна Нестерук, була на лікуванні в Мінську, адже теж хворіє. У медичній картці жінки – записи про чотири онкологічні операції та сімнадцять пройдених хіміотерапій.
Наразі власними зусиллями та позичками родині вдалося зібрати понад 40 тисяч доларів на операцію з пересадки кісткового мозку. Тож, аби дитина, яка теж хоче бути здоровою, могла втілювати свої мрії в життя, родина просить усіх небайдужих допомогти у зборі коштів.
Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривні:
Одержувач — Приватбанк
Назва банку — Приватбанк
Номер рахунку — 29244825509100
МФО — 305299 ОКПО — 14360570
У призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку № 5168757376661296
Отримувач — Нестерук Ніна Петрівна, ІПН 2725109267.
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