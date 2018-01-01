Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку

У 13-річного волинянина, який змалечку не чує без слухових апаратів, виявили ще одну важку недугу – мієлодиспластичний синдром. Це хвороба, при якій кістковий мозок не виробляє достатньо здорових клітин крові. Після озвучення діагнозу лікарі запевнили, що шлях до одужання – один. Це – пересадка кісткового мозку від сумісного донора.Наразі ж Андрій разом з батьками та сестрою, яка буде для нього донором,. Хлопчика готують до складної операції із трансплантації кісткового мозку, яка вартуватиме родині Нестеруків 65 тисяч доларів.«Я відчувала, що зможу стати для Андрія донором. Не знаю, звідки, але я це точно знала. Ми з ним дуже близькі. Після закінчення школи я почала навчатися на сурдопедагога, адже Андрійко не чує звуків зовнішнього світу без слухових апаратів. Тож разом ми проводимо дуже багато часу», – розповіла рідна сестра Андрія Мар’яна Нестерук.За її словами, коли Андрієві було 2 роки, він став навчатися у дитсадку №28. Згодом у 1 клас він пішов школу рідного села Погулянка Любешівського району. У 5 клас перейшов у спеціалізовану школу для дітей з вадою слуху у Володимирі-Волинському. Утім, через виявлену хворобу і потребу у постійному догляді Андрія довелось у 8 клас перевести на індивідуальну форму навчання у школу № 15 міста Луцька, де працює сестра Андрія Мар’яна, яка має змогу навчати брата вдома.«Зараз, поки ми перебуваємо у Стамбулі, все спілкування звелося до мене, тата та мами. Але всі знайомі та друзі з Андрія Погулянки, Володимира-Волинського, Луцька щодня йому телефонують чи пишуть. Велику підтримку відчуваємо з Володимир-Волинської школи. Андрій дуже хочу бути здоровим, але самі ми його не врятуємо. Часу на те, щоб зібрати гроші, у нас не багато, адже нас з андрієм вже готують до операції», - розповіла Мар’яна.Сетра Андрія додає, що у хлопчика – чимало друзів. Адже він нормально почуває себе у будь-якому середовищі. Андрій дуже терпеливий, спокійний, пунктуальний. Він дуже любить вчитися, його не треба змушувати вчити уроки, він сам має велике заохочення до навчання. А ще він дуже любить порядок у всьому.Поки Андрія у Туреччині готують до операції, яка вирішить його подальшу долю, він щодня телефонує дідусеві і розпитує про кролів, яких розвів вдома під час літніх канікул.«Він їх сам годував, доглядав за ними. А тепер, поки ми тут, контролює дідуся по телефону, щоб все правильно робив», - розповіла Мар’яна.У сім’ї Нестеруків – троє дітей. Окрім Андрія і Мар’яни, є ще середній брат Богдан, який у навчається на медика.Коли важка недуга Андрія заявила про себе, його мама,, була на лікуванні в Мінську, адже теж хворіє. У медичній картці жінки – записи про чотири онкологічні операції та сімнадцять пройдених хіміотерапій.Наразі власними зусиллями та позичками родині вдалося зібрати понад 40 тисяч доларів на операцію з пересадки кісткового мозку. Тож, аби дитина, яка теж хоче бути здоровою, могла втілювати свої мрії в життя, родина просить усіх небайдужих допомогти у зборі коштів.