У Луцьку з початку року звільнилося майже 50 поліцейських
Сьогодні, 10:36
Патрульна поліція міста Луцька відчуває нестачу кадрів, у 2018 році з лав поліції пішло 47 людей.
Про цей стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.
Зокрема у поліції повідомляють, що наразі місто щодня патрулює 7-8 екіпажів. На початку 2016 року їх було 12. Така ситуація склалася у зв’язку з тим, що патрульні покидають лави поліції – за 9 місяців 2018 року звільнилося 47 працівників, ще 5 перевелися в інші органи. Наразі «патрулька» недоукомплектована на 29%.
Звільнялися поліцейські з кількох причин – хтось знайшов кращу роботу, хтось виїхав за кордон.
Відтак, в управлінні зараз проводять активну агітаційну роботу у навчальних закладах та інших установах, де розповідають про переваги та особливості роботи у структурі.
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Про цей стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.
Зокрема у поліції повідомляють, що наразі місто щодня патрулює 7-8 екіпажів. На початку 2016 року їх було 12. Така ситуація склалася у зв’язку з тим, що патрульні покидають лави поліції – за 9 місяців 2018 року звільнилося 47 працівників, ще 5 перевелися в інші органи. Наразі «патрулька» недоукомплектована на 29%.
Звільнялися поліцейські з кількох причин – хтось знайшов кращу роботу, хтось виїхав за кордон.
Відтак, в управлінні зараз проводять активну агітаційну роботу у навчальних закладах та інших установах, де розповідають про переваги та особливості роботи у структурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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