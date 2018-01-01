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У Луцьку з початку року звільнилося майже 50 поліцейських

У Луцьку з початку року звільнилося майже 50 поліцейських
Патрульна поліція міста Луцька відчуває нестачу кадрів, у 2018 році з лав поліції пішло 47 людей.

Про цей стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.

Зокрема у поліції повідомляють, що наразі місто щодня патрулює 7-8 екіпажів. На початку 2016 року їх було 12. Така ситуація склалася у зв’язку з тим, що патрульні покидають лави поліції – за 9 місяців 2018 року звільнилося 47 працівників, ще 5 перевелися в інші органи. Наразі «патрулька» недоукомплектована на 29%.

Звільнялися поліцейські з кількох причин – хтось знайшов кращу роботу, хтось виїхав за кордон.

Відтак, в управлінні зараз проводять активну агітаційну роботу у навчальних закладах та інших установах, де розповідають про переваги та особливості роботи у структурі.

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Теги: поліція, Волинь, Луцьк
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