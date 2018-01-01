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У Ковелі куплять житло для дитини-сироти

У Ковелі куплять житло для дитини-сироти
У Ковелі на виконання міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа щорічно виділяються кошти з місцевої казни.

25 жовтня на черговій сесії міської ради прийняли рішення про спрямування 250 тисяч гривень на ці потреби. Така ж сума має надійти з обласного бюджету. Тоді розглядатимуть варіанти щодо придбання помешкання дитині-сироті, - повідомили у ковельській мерії.

Крім цього, нині у соціальному фонді міста є чотири квартири та одне приміщення у гуртожитку.

Відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» органи місцевого самоврядування забезпечують раціональне використання такого житла.

Відтак, днями працівники відділу обліку, розподілу та приватизації житла разом зі службою у справах дітей обстежили ці помешкання. Для осіб, які проживають у квартирах, провели інформаційні бесіди.

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Теги: житло, Ковель, діти
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