У Ковелі куплять житло для дитини-сироти

У Ковелі на виконання міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа щорічно виділяються кошти з місцевої казни.25 жовтня на черговій сесії міської ради прийняли рішення про спрямування 250 тисяч гривень на ці потреби. Така ж сума має надійти з обласного бюджету. Тоді розглядатимуть варіанти щодо придбання помешкання дитині-сироті, - повідомили у ковельській мерії.Крім цього, нині у соціальному фонді міста є чотири квартири та одне приміщення у гуртожитку.Відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» органи місцевого самоврядування забезпечують раціональне використання такого житла.Відтак, днями працівники відділу обліку, розподілу та приватизації житла разом зі службою у справах дітей обстежили ці помешкання. Для осіб, які проживають у квартирах, провели інформаційні бесіди.