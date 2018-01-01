Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО

Знайти ретро світлини з інтер’єрами закладів відпочинку на Волині є великою рідкістю.

Знайти ретро світлини з інтер’єрами закладів відпочинку на Волині є великою рідкістю. Можна сказати, що це дійсно поодинокі випадки.Сьогодніпощастило натрапити на фото інтер’єру першокласної цукерні, яка існувала у міжвоєнний період у місті Володимирі-Волинському.Цукерня Луціана Ковальського у Володимирі була найбільшою за розмірами по цілому тогочасному Волинському воєводству. Знаходилась вона по вулиці Конституцій 17 березня. Згодом в місті була відкрита друга цукерня цієї ж фірми по вулиці Фарній, 24.Усі охочі могли тут придбати торти, тістечка, шоколад кращих європейських виробників, морозиво, какао, каву, чай, алкогольні напої. Також тут можна було придбати цукерки власного виробництва, які відзначались як цукерки вищого ґатунку і були одні із найякісніших на Волині.В приміщенні цукерні можна було почути радіо, яке на той час було не всім доступне, як сьогодні. Також щоденно в цукерні грав місцевий оркестр, який виконував популярні композиції, були тут і танці. Оркестр можна було почути із 18 до 23 години, як в будні, так і вихідні дні. Цукерня була на той час культовим закладом у місті.Цукерня працювала щоденно з 8 до 12 години ночі, часто тут відбувалась святкові заходи, маскаради, тематичні вечори.Варто зауважити, що цукерня Ковальського у Володимирі була філією від Варшавської мережі подібних закладів харчування. Назва походила від імені власника мережі, мешканця Варшави Луціана Ковальського, який відкрив свою першу цукерню у 1923 році.Джерело фото: polona.pl