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На волинському торфозаводі травмувався працівник

На волинському торфозаводі травмувався працівник
До Маневицької центральної районної лікарні у важкому стані доставили працівника торфобрикетного заводу "Сойне", який отримав травму на роботі.

Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел.

Інцидент стався 1 листопада. Постраждалому – 22 роки. Його у важкому стані доправили лікарні.

У поліції інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили факт інциденту.

«Наразі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, оскільки, за попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження із власної необережності», - зазначили у секторі комунікації ГУНП в області.

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Теги: інцидент, Волинь
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