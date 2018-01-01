На волинському торфозаводі травмувався працівник





Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел.



Інцидент стався 1 листопада. Постраждалому – 22 роки. Його у важкому стані доправили лікарні.



У поліції інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили факт інциденту.



«Наразі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, оскільки, за попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження із власної необережності», - зазначили у секторі комунікації ГУНП в області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Маневицької центральної районної лікарні у важкому стані доставили працівника торфобрикетного заводу "Сойне", який отримав травму на роботі.Про цестало відомо з власних джерел.Інцидент стався 1 листопада. Постраждалому – 22 роки. Його у важкому стані доправили лікарні.У поліціїпідтвердили факт інциденту.«Наразі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, оскільки, за попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження із власної необережності», - зазначили у секторі комунікації ГУНП в області.

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