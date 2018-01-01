На волинському торфозаводі травмувався працівник
Сьогодні, 21:53
До Маневицької центральної районної лікарні у важкому стані доставили працівника торфобрикетного заводу "Сойне", який отримав травму на роботі.
Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався 1 листопада. Постраждалому – 22 роки. Його у важкому стані доправили лікарні.
У поліції інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили факт інциденту.
«Наразі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, оскільки, за попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження із власної необережності», - зазначили у секторі комунікації ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався 1 листопада. Постраждалому – 22 роки. Його у важкому стані доправили лікарні.
У поліції інформаційному агентству «ВолиньPost» підтвердили факт інциденту.
«Наразі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, оскільки, за попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження із власної необережності», - зазначили у секторі комунікації ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина оштрафували за те, що кричав на дружину
Сьогодні, 22:34
Просять врятувати кіностудію «Волинь» у Луцьку
Сьогодні, 22:10
На волинському торфозаводі травмувався працівник
Сьогодні, 21:53
Оштрафували чоловіків, які торгували з авто в Луцьку
Сьогодні, 21:39
У відділі поліції на Волині – новий керівник
Сьогодні, 21:21