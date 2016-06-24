«Її вбили»: у Луцьку – вечір-реквієм за Катериною Гандзюк. ФОТО

Лучани долучитися у до Всеукраїнської акції, присвяченої пам’яті української активістки Катерини Гандзюк та вимагали від правоохоронців розслідування нападів на активістів.Акція відбулася у неділю, 4 листопада, біля головного управління Національної поліції у Волинській області.У заході взяли учать представники громадських організацій, активісти та небайдужі лучани.Нагадаємо, що 4 листопада померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою.З плакатами «Її вбили», «Хто замовив Катю Гандзюк», свічками та лампадками присутні вшанували пам'ять активістки. А також нагадали, що поліція і досі не знайшла людей, які замовиляли напади на активістів по всій Україні.«Сьогодні ми згадуємо Катю і повинні говорити про те, що її шлях на цій землі закінчився, але її боротьба продовжується. Її боротьба продовжується у кожному з нас, якщо ми готові далі боротися. Пам’ятаючи її та інших, які загинули і чиїх виконавців досі не знайшли. Ми є свідками того, що на активістів було скоєно майже 40 нападів, виконавці знайдені, але жодного замовника. Це стосується не далекого Херсона чи Києва, такі події відбувалися і тут, у Луцьку», – зазначив активіст