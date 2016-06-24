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«Її вбили»: у Луцьку – вечір-реквієм за Катериною Гандзюк. ФОТО

«Її вбили»: у Луцьку – вечір-реквієм за Катериною Гандзюк. ФОТО
Лучани долучитися у до Всеукраїнської акції, присвяченої пам’яті української активістки Катерини Гандзюк та вимагали від правоохоронців розслідування нападів на активістів.

Акція відбулася у неділю, 4 листопада, біля головного управління Національної поліції у Волинській області.

У заході взяли учать представники громадських організацій, активісти та небайдужі лучани.

Нагадаємо, що 4 листопада померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою.

З плакатами «Її вбили», «Хто замовив Катю Гандзюк», свічками та лампадками присутні вшанували пам'ять активістки. А також нагадали, що поліція і досі не знайшла людей, які замовиляли напади на активістів по всій Україні.

«Сьогодні ми згадуємо Катю і повинні говорити про те, що її шлях на цій землі закінчився, але її боротьба продовжується. Її боротьба продовжується у кожному з нас, якщо ми готові далі боротися. Пам’ятаючи її та інших, які загинули і чиїх виконавців досі не знайшли. Ми є свідками того, що на активістів було скоєно майже 40 нападів, виконавці знайдені, але жодного замовника. Це стосується не далекого Херсона чи Києва, такі події відбувалися і тут, у Луцьку», – зазначив активіст Олексій Кушнєр.


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Теги: Катя Гандзюк, реквієм, акція, активісти, вбивство
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