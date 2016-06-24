«Її вбили»: у Луцьку – вечір-реквієм за Катериною Гандзюк. ФОТО
Сьогодні, 20:26
Лучани долучитися у до Всеукраїнської акції, присвяченої пам’яті української активістки Катерини Гандзюк та вимагали від правоохоронців розслідування нападів на активістів.
Акція відбулася у неділю, 4 листопада, біля головного управління Національної поліції у Волинській області.
У заході взяли учать представники громадських організацій, активісти та небайдужі лучани.
Нагадаємо, що 4 листопада померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою.
З плакатами «Її вбили», «Хто замовив Катю Гандзюк», свічками та лампадками присутні вшанували пам'ять активістки. А також нагадали, що поліція і досі не знайшла людей, які замовиляли напади на активістів по всій Україні.
«Сьогодні ми згадуємо Катю і повинні говорити про те, що її шлях на цій землі закінчився, але її боротьба продовжується. Її боротьба продовжується у кожному з нас, якщо ми готові далі боротися. Пам’ятаючи її та інших, які загинули і чиїх виконавців досі не знайшли. Ми є свідками того, що на активістів було скоєно майже 40 нападів, виконавці знайдені, але жодного замовника. Це стосується не далекого Херсона чи Києва, такі події відбувалися і тут, у Луцьку», – зазначив активіст Олексій Кушнєр.
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Акція відбулася у неділю, 4 листопада, біля головного управління Національної поліції у Волинській області.
У заході взяли учать представники громадських організацій, активісти та небайдужі лучани.
Нагадаємо, що 4 листопада померла керівниця справами Херсонського міськвиконкому, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою.
З плакатами «Її вбили», «Хто замовив Катю Гандзюк», свічками та лампадками присутні вшанували пам'ять активістки. А також нагадали, що поліція і досі не знайшла людей, які замовиляли напади на активістів по всій Україні.
«Сьогодні ми згадуємо Катю і повинні говорити про те, що її шлях на цій землі закінчився, але її боротьба продовжується. Її боротьба продовжується у кожному з нас, якщо ми готові далі боротися. Пам’ятаючи її та інших, які загинули і чиїх виконавців досі не знайшли. Ми є свідками того, що на активістів було скоєно майже 40 нападів, виконавці знайдені, але жодного замовника. Це стосується не далекого Херсона чи Києва, такі події відбувалися і тут, у Луцьку», – зазначив активіст Олексій Кушнєр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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