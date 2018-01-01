Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року

У Луцьку затвердили програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення на 2019 рік.Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.До переліку завдань та заходів програми увійшли понад три десятки пунктів.Найбільше грошей у 2019 році витратять на святкування Дня міста – 598 000 гривень, 180 000 гривень спрямують на відзначення професійних свят, 100 000 гривень – на вшанування пам'яті загиблих під час виконання завдань антитерористичної операції на сході України, виготовлення пам'ятних знаків, 75 000 гривень – на ювілейні дати, 55 000 гривень – на святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста, 35 000 – на новорічно-різдвяні свята, 20 000 гривень – на День захисника України, річниця заснування УПА, День українського козацтва тощо.Обійдуться святкування місту у 1 180 000 гривень. Зауважимо, торік бюджет складав 940 тисяч гривень.