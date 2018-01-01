вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року

Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року
У Луцьку затвердили програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення на 2019 рік.

Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

До переліку завдань та заходів програми увійшли понад три десятки пунктів.

Найбільше грошей у 2019 році витратять на святкування Дня міста – 598 000 гривень, 180 000 гривень спрямують на відзначення професійних свят, 100 000 гривень – на вшанування пам'яті загиблих під час виконання завдань антитерористичної операції на сході України, виготовлення пам'ятних знаків, 75 000 гривень – на ювілейні дати, 55 000 гривень – на святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста, 35 000 – на новорічно-різдвяні свята, 20 000 гривень – на День захисника України, річниця заснування УПА, День українського козацтва тощо.

Обійдуться святкування місту у 1 180 000 гривень. Зауважимо, торік бюджет складав 940 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, святкування, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року
Сьогодні, 12:24
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 12:16
Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч
Сьогодні, 12:09
Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому
Сьогодні, 11:53
Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
Просять врятувати кіностудію «Волинь» у Луцьку Просять врятувати кіностудію «Волинь» у Луцьку
02 листопад, 22:10
У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО У Луцьку озброєний чоловік в масці намагався пограбувати «ШвидкоГроші». ФОТО
18 жовтень, 16:36
Покрова у Луцьку: президент привітав українців з автокефалією. ФОТО Покрова у Луцьку: президент привітав українців з автокефалією. ФОТО
14 жовтень, 10:39
Розповіли, скільки ліфтів у Луцьку не працюють. ВІДЕО Розповіли, скільки ліфтів у Луцьку не працюють. ВІДЕО
10 жовтень, 18:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року
Сьогодні, 12:24
 0
На Волині з'явилася нова еко-зупинка
Сьогодні, 12:16
 0
Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч
Сьогодні, 12:09
 0
Шлюб за добу: скільки волинян цьогоріч побралися по-новому
Сьогодні, 11:53
 0
Волинянин назбирав біля будинку опеньок-велетнів. ФОТО
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8