Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку наступного року
Сьогодні, 12:24
У Луцьку затвердили програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення на 2019 рік.
Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
До переліку завдань та заходів програми увійшли понад три десятки пунктів.
Найбільше грошей у 2019 році витратять на святкування Дня міста – 598 000 гривень, 180 000 гривень спрямують на відзначення професійних свят, 100 000 гривень – на вшанування пам'яті загиблих під час виконання завдань антитерористичної операції на сході України, виготовлення пам'ятних знаків, 75 000 гривень – на ювілейні дати, 55 000 гривень – на святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста, 35 000 – на новорічно-різдвяні свята, 20 000 гривень – на День захисника України, річниця заснування УПА, День українського козацтва тощо.
Обійдуться святкування місту у 1 180 000 гривень. Зауважимо, торік бюджет складав 940 тисяч гривень.
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Про це йшлося у середу, 7 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
До переліку завдань та заходів програми увійшли понад три десятки пунктів.
Найбільше грошей у 2019 році витратять на святкування Дня міста – 598 000 гривень, 180 000 гривень спрямують на відзначення професійних свят, 100 000 гривень – на вшанування пам'яті загиблих під час виконання завдань антитерористичної операції на сході України, виготовлення пам'ятних знаків, 75 000 гривень – на ювілейні дати, 55 000 гривень – на святкове засвічення головної новорічної ялинки Луцька та ялинок у мікрорайонах міста, 35 000 – на новорічно-різдвяні свята, 20 000 гривень – на День захисника України, річниця заснування УПА, День українського козацтва тощо.
Обійдуться святкування місту у 1 180 000 гривень. Зауважимо, торік бюджет складав 940 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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