Просять допомогти волинському атовцю, в якого згоріла хата

Михайла Жируна згорів будинок. Нині побратими та волонтери збирають гроші для постраждалого.



Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськради, волонтер Юрій Безпятко.



«У нашого учасника бойових дій з с.Микуличі Михайла Жируна вчора згорів будинок. Просимо від Володимир-Волинської спілки всіх небайдужих допомоги!» - йдеться в дописі.



«Переказувати кошти можна на благодійний фонд Матері Божої неустанної помочі! Ідентифікаційний код 25088094 рахунок 26002230246001 МФО 303440 ПАТ КБ «Приватбанк» допомога для Михайла Жируна в зв’язку з пожежею»., - закликають волинян.



Нагадаємо, солдат 51 окремої механізованої бригади Михайло Жирун отримав медаль «За участь у бою».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В учасника АТО з села Микуличі на Волинізгорів будинок. Нині побратими та волонтери збирають гроші для постраждалого.Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськради, волонтер«У нашого учасника бойових дій з с.Микуличі Михайла Жируна вчора згорів будинок. Просимо від Володимир-Волинської спілки всіх небайдужих допомоги!» - йдеться в дописі.«Переказувати кошти можна на благодійний фонд Матері Божої неустанної помочі! Ідентифікаційний код 25088094 рахунок 26002230246001 МФО 303440 ПАТ КБ «Приватбанк» допомога для Михайла Жируна в зв’язку з пожежею»., - закликають волинян.Нагадаємо, солдат 51 окремої механізованої бригади Михайло Жирун

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