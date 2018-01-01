Просять допомогти волинському атовцю, в якого згоріла хата
Сьогодні, 12:09
В учасника АТО з села Микуличі на Волині Михайла Жируна згорів будинок. Нині побратими та волонтери збирають гроші для постраждалого.
Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськради, волонтер Юрій Безпятко.
«У нашого учасника бойових дій з с.Микуличі Михайла Жируна вчора згорів будинок. Просимо від Володимир-Волинської спілки всіх небайдужих допомоги!» - йдеться в дописі.
«Переказувати кошти можна на благодійний фонд Матері Божої неустанної помочі! Ідентифікаційний код 25088094 рахунок 26002230246001 МФО 303440 ПАТ КБ «Приватбанк» допомога для Михайла Жируна в зв’язку з пожежею»., - закликають волинян.
Нагадаємо, солдат 51 окремої механізованої бригади Михайло Жирун отримав медаль «За участь у бою».
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Про це у соціальній мережі Facebook написав депутат Луцької міськради, волонтер Юрій Безпятко.
«У нашого учасника бойових дій з с.Микуличі Михайла Жируна вчора згорів будинок. Просимо від Володимир-Волинської спілки всіх небайдужих допомоги!» - йдеться в дописі.
«Переказувати кошти можна на благодійний фонд Матері Божої неустанної помочі! Ідентифікаційний код 25088094 рахунок 26002230246001 МФО 303440 ПАТ КБ «Приватбанк» допомога для Михайла Жируна в зв’язку з пожежею»., - закликають волинян.
Нагадаємо, солдат 51 окремої механізованої бригади Михайло Жирун отримав медаль «За участь у бою».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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