вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО

Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО
У мережі з'явилось фото центральної вулиці Луцька, яка датується 1950-1960 роками.

Фото опублікував Сергій Лавренюк у спільноті «Наш Луцьк».

«Вулиця Радянська», – написав лучанин.

У коментарях люди зазначають, що фото, найімовірнше, ще з того часу, коли вулиця Лесі Українки називалась не «Радянська», а «Сталіна».

А користувач Вадим Нечаєв додав фото проекту реконструкції вулиць Лесі Українки та Ковельської, датоване 1961 роком.

«Фото Тетяна Дацишина», – зазначив чоловік.
Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО
Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО
Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, ретрофото, ретро, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Не хочуть продовжити справу Романюка, – Сергій Григоренко про програму «Безпечне місто». ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:29
«Волинь» зіграла в нічию з «Агробізнесом»
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Невпізнавана Волинь на ретрофото. ФОТО Невпізнавана Волинь на ретрофото. ФОТО
15 листопад, 09:50
Російські солдати поблизу волинського села 100 років тому Російські солдати поблизу волинського села 100 років тому
14 листопад, 09:22
Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО
12 листопад, 08:23
Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО
17 жовтень, 08:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос
17 листопад, 17:06
 1
Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Не хочуть продовжити справу Романюка, – Сергій Григоренко про програму «Безпечне місто». ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
 0
Виїхав на зустрічну: на харківській окружній – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
Пара з Волині відсвяткувала «золоте» весілля. ФОТО
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8