Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:42
У мережі з'явилось фото центральної вулиці Луцька, яка датується 1950-1960 роками.
Фото опублікував Сергій Лавренюк у спільноті «Наш Луцьк».
«Вулиця Радянська», – написав лучанин.
У коментарях люди зазначають, що фото, найімовірнше, ще з того часу, коли вулиця Лесі Українки називалась не «Радянська», а «Сталіна».
А користувач Вадим Нечаєв додав фото проекту реконструкції вулиць Лесі Українки та Ковельської, датоване 1961 роком.
«Фото Тетяна Дацишина», – зазначив чоловік.
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Фото опублікував Сергій Лавренюк у спільноті «Наш Луцьк».
«Вулиця Радянська», – написав лучанин.
У коментарях люди зазначають, що фото, найімовірнше, ще з того часу, коли вулиця Лесі Українки називалась не «Радянська», а «Сталіна».
А користувач Вадим Нечаєв додав фото проекту реконструкції вулиць Лесі Українки та Ковельської, датоване 1961 роком.
«Фото Тетяна Дацишина», – зазначив чоловік.
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