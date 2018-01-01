Якою була вулиця Лесі Українки у Луцьку більше 50 років тому. ФОТО





Фото опублікував Сергій Лавренюк у спільноті «Наш Луцьк».



«Вулиця Радянська», – написав лучанин.



У коментарях люди зазначають, що фото, найімовірнше, ще з того часу, коли вулиця Лесі Українки називалась не «Радянська», а «Сталіна».



А користувач Вадим Нечаєв додав фото проекту реконструкції вулиць Лесі Українки та Ковельської, датоване 1961 роком.



«Фото Тетяна Дацишина», – зазначив чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилось фото центральної вулиці Луцька, яка датується 1950-1960 роками.Фото опублікуваву спільноті «Наш Луцьк».«Вулиця Радянська», – написав лучанин.У коментарях люди зазначають, що фото, найімовірнше, ще з того часу, коли вулиця Лесі Українки називалась не «Радянська», а «Сталіна».А користувачдодав фото проекту реконструкції вулиць Лесі Українки та Ковельської, датоване 1961 роком.«Фото Тетяна Дацишина», – зазначив чоловік.

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