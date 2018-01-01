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Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО

Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Сьогоднішня знахідка в Австрійському державному архіві стосується села Мощаниця, яке заходиться в Ківерцівському районі Волинської області.

У віденському архіві вдалось натрапити на світлини, які були зроблені поблизу цього населеного пункту 100 років тому, в роки Першої світової війни. Звичайно, інколи в підписах старих світлин бувають похибки і помилки, але не сьогодні, бо описах до фото є назва річки, яка протікає поряд. Водойма носить назву Путилівка. І справді, через село Мощаниця протікає річка Путилівка. Фото вимагають дослідження місцевих істориків та краєзнавців, які б могли ідентифікувати місця, які бачимо на фото.

Ще цікавим фактом є те, що на фото можна побачити підпис «Erzh. Karl Franz Josef», тут мова йде про імператора Австро-Угорщини, а саме Карла І, який був представником династії Габсбургів. Смерть Франца Йосифа 21 листопада 1916 року звела Карла I на престоли Австрії та Угорщини.

Точної дати світлин із Мощаниці невідомо. Відомо лише, що це 1914-1918 роки.

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv

Тетяна Яцечко-Блаженко
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО

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Теги: історія, ВолиньPost, ретрофото, ретро, Волинь
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