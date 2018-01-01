Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО

Сьогоднішня знахідка в Австрійському державному архіві стосується села Мощаниця, яке заходиться в Ківерцівському районі Волинської області.У віденському архіві вдалось натрапити на світлини, які були зроблені поблизу цього населеного пункту 100 років тому, в роки Першої світової війни. Звичайно, інколи в підписах старих світлин бувають похибки і помилки, але не сьогодні, бо описах до фото є назва річки, яка протікає поряд. Водойма носить назву Путилівка. І справді, через село Мощаниця протікає річка Путилівка. Фото вимагають дослідження місцевих істориків та краєзнавців, які б могли ідентифікувати місця, які бачимо на фото.Ще цікавим фактом є те, що на фото можна побачити підпис «Erzh. Karl Franz Josef», тут мова йде про імператора Австро-Угорщини, а саме Карла І, який був представником династії Габсбургів. Смерть Франца Йосифа 21 листопада 1916 року звела Карла I на престоли Австрії та Угорщини.Точної дати світлин із Мощаниці невідомо. Відомо лише, що це 1914-1918 роки.Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv