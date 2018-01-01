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У Луцьку розробили програму підтримки бізнесу

У Луцьку розробили програму підтримки бізнесу
У Луцьку розробили програму підтримки малого і середнього підприємництва у місті на 2019-2021 роки.

Про це йшлося у середу, 21 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Загалом на виконання програми передбачають витратити 1,2 мільйона гривень. За три роки планують впровадити 29 заходів з метою підтримки бізнесу.

Серед них: здійснювати співфінансування з міського бюджету проектів підтримки малого та середнього підприємництва у м. Луцьку в рамках міжнародних та національних програм технічної допомоги; сприяння та організація проведення конкурсів, ярмарків, турнірів, виставок, презентацій, фестивалів, форумів тощо; надання консультацій щодо вимог чинного законодавства з питань підприємництва; співпраця з громадськими організаціями підприємців, суб’єктами підприємництва щодо ведення бізнесу та інші.

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Теги: бізнес, Луцьк, Луцькрада, виконком
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