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У поліції розповіли, чи планували силовий розгін протестів волинських «євробляхарів»

У поліції розповіли, чи планували силовий розгін протестів волинських «євробляхарів»
У поліції Волині прокоментували, чи розглядали варіант силового розгону протестувальників на волинських пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг».

Про це йшлося в ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live».

Заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак у телефонному режимі з телестудією розповів, що поліція тримала ситуацію із протестами «євро бляхарів» на Волині на контролі. Він і сам два дні безперервно був на місці подій.

«Я був на постійному зв’язку з Нацполіцією України, постійно доповідав керівнику поліції Волині Петру Шпизі», - розповів Сергій Козак. Він наголосив, що жодного варіанту силового вирішення питання не розглядали.

«У жодному випадку», - додав Козак. Поліцейський зауважив, що люди створювали у мережі дописи про те, що нібито планують розгін блокувальників, утім це були фейки для нагнітання обстановки.
«Жодної такої вказівки не було. Навпаки шукали конструктив», - розповів Сергій Козак.

Нагадаємо, заступник начальника поліції Волині також повідомив, що в області кримінальні провадження через протести на митних пунктах пропуску відкрили Любомльський відділ поліції – за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (йдеться про блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) і за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).

Кримінальні провадження через блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод відкрили також Володимир-Волинський та Ратнівський відділи поліції.

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Теги: Сергій Козак, Волинь, протести, євробляхарі
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