У поліції розповіли, чи планували силовий розгін протестів волинських «євробляхарів»

У поліції Волині прокоментували, чи розглядали варіант силового розгону протестувальників на волинських пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг».Про це йшлося в ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live».Заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській областіу телефонному режимі з телестудією розповів, що поліція тримала ситуацію із протестами «євро бляхарів» на Волині на контролі. Він і сам два дні безперервно був на місці подій.«Я був на постійному зв’язку з Нацполіцією України, постійно доповідав керівнику поліції Волині», - розповів Сергій Козак. Він наголосив, що жодного варіанту силового вирішення питання не розглядали.«У жодному випадку», - додав Козак. Поліцейський зауважив, що люди створювали у мережі дописи про те, що нібито планують розгін блокувальників, утім це були фейки для нагнітання обстановки.«Жодної такої вказівки не було. Навпаки шукали конструктив», - розповів Сергій Козак.Нагадаємо, заступник начальника поліції Волині також повідомив, що в областіЛюбомльський відділ поліції – за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (йдеться про блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) і за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).Кримінальні провадження через блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод відкрили також Володимир-Волинський та Ратнівський відділи поліції.