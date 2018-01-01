Рак забрав життя волинського атовця

Пішов з життя, боєць 14 окремої механізованої бригади.Цепідтвердив Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині"Важко знайти слова втіхи рідним і близьким, коли зупиняється серце батька, чоловіка, друга, побратима і просто чесної порядної людини... і ще безстрашного воїна, талановитого військового, Героя. Проте світлі спогади про Дмитра, який чесно і гідно прожив життя, любив Україну, завжди будуть сильнішими за смерть. Світла пам’ять та земля пухом, нехай спить спокійно, а Господь дарує його душі Царство Небесне. Герої не вмирають! Амінь", - написав Кобилинський у спільноті.Олег розповів, що Дмитро - родом з Володимира-Волинського. Причиною смерті стало онкозахворювання.