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Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину

Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
У 44-річного лучанина Миколи Сороки знайшли об’ємне позамозкове новоутворення, однак коштів на операцію родина не має і просить допомогти усіх небайдужих.

Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost дружина лучанина Любов Сорока, діагностували хворобу у Луцьку. 5 грудня діагноз підтвердили і столичні медики.

«Нам пояснили, що операція дуже складна і триватиме біля 8 годин. До цього чоловік має пролікуватися в Луцьку, адже, як сказали медики, під час хірургічного втручання може не витримати печінка», - пояснила жінка.

Загалом на операцію з видалення пухлини Миколі Сороці потрібно зібрати 5 тисяч доларів.

Лучанин працює електриком у ПрАТ «Луцьк Фудз», Любов Сорока – молодшою медсестрою у дитячій поліклініці. Сім’я також має двох дітей: 19-річний син також працює електриком у Луцькому зоопарку, 15-річна донька навчається в професійному училищі №9. Тож необхідні на операцію кошти родина зібрати не в змозі.

«У нас немає таких грошей... Ми просимо допомогти всіх, хто може. Важливою є кожна гривня», - каже Любов Сорока.

Підтримати Миколу Сороку можна переказавши кошти на картку сина - Сороки Андрія Миколайовича: 5168 7573 6211 0472.
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину




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Теги: допомога, Луцьк, вибір редактора
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