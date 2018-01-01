Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину

У 44-річного лучаниназнайшли об’ємне позамозкове новоутворення, однак коштів на операцію родина не має і просить допомогти усіх небайдужих.Як розповіладружина лучанина, діагностували хворобу у Луцьку. 5 грудня діагноз підтвердили і столичні медики.«Нам пояснили, що операція дуже складна і триватиме біля 8 годин. До цього чоловік має пролікуватися в Луцьку, адже, як сказали медики, під час хірургічного втручання може не витримати печінка», - пояснила жінка.Загалом на операцію з видалення пухлини Миколі Сороці потрібно зібрати 5 тисяч доларів.Лучанин працює електриком у ПрАТ «Луцьк Фудз», Любов Сорока – молодшою медсестрою у дитячій поліклініці. Сім’я також має двох дітей: 19-річний син також працює електриком у Луцькому зоопарку, 15-річна донька навчається в професійному училищі №9. Тож необхідні на операцію кошти родина зібрати не в змозі.«У нас немає таких грошей... Ми просимо допомогти всіх, хто може. Важливою є кожна гривня», - каже Любов Сорока.