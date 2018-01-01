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Голову сільради на Волині нагородили орденом

Голову сільради на Волині нагородили орденом
Очільника Підгайцівської сільської ради Юрія Семенюка нагородили орденом.

Нагороди голова ОДА Олександр Савченко вручив у четвер, 13 під час наради в ОДА.

Юрія Семенюка відзначили орденом Данила Галицького за особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування та багаторічну сумлінну працю.

Окрім того, грамотою Кабміну нагородили Боратинського сільського голову Сергія Яручика.

Орденом «За заслуги» III ступеня відзначили голову Волинського обласного управління Українського товариства сліпих Юрія Симончука, голову Ковельскої РДА Віктора Козака та тракториста ТзОВ «Волинь Нова» Горохівського району Руслана Гребенюка.

«Заслуженим працівником сільського господарства» став оператор машинного доїння підприємства «Рать» Ніла Ташкінова, «Заслуженим працівником культури» – директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич, двоє волинян отримали звання «Заслужений донор України».
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом
Голову сільради на Волині нагородили орденом

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Теги: ОДА, Савченко, нагородження
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