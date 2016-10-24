На території луцької автошколи незаконно заволоділи автівкою: винуватець заплатить штраф

У січні цього року чоловік, перебуваючи на території Луцької автошколи ТСОУ, сів за кермо чужої автіки та поїхав геть.Днями Луцький міськрайонний суд виніс йому вирок.Як відомо з матеріалів справи, обвинувачений запевняє, що сів і поїхав автомобілем Volkswagen Passat, оскільки мав здійснити ремонт машини.Власник же автомобіля розповів, що обвинувачений ремонтував йому автомобіль. А коли чоловік вже забрав його з ремонту, то виявив, що технічні несправності лишилися. Тож вирішив сказати обвинуваченому, що автомобіль не повністю справний і варто перевірити, в чому справа.Прийшовши на територію автошколи, обвинувачений сів в авто і сказав, що його треба протестувати. Але коли вже почав рух автівкою, то сказав власникові такі слова: "Повернеш мені гроші, тоді забереш автомобіль". Тож чоловік відразу зателефонував працівникам поліції, які через 15 хвилин приїхали та почали шукати його автомобіль.Зрештою, суд призничив винуватцеві 17 тисяч гривень штрафу.