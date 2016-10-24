На території луцької автошколи незаконно заволоділи автівкою: винуватець заплатить штраф
Сьогодні, 08:25
У січні цього року чоловік, перебуваючи на території Луцької автошколи ТСОУ, сів за кермо чужої автіки та поїхав геть.
Днями Луцький міськрайонний суд виніс йому вирок.
Як відомо з матеріалів справи, обвинувачений запевняє, що сів і поїхав автомобілем Volkswagen Passat, оскільки мав здійснити ремонт машини.
Власник же автомобіля розповів, що обвинувачений ремонтував йому автомобіль. А коли чоловік вже забрав його з ремонту, то виявив, що технічні несправності лишилися. Тож вирішив сказати обвинуваченому, що автомобіль не повністю справний і варто перевірити, в чому справа.
Прийшовши на територію автошколи, обвинувачений сів в авто і сказав, що його треба протестувати. Але коли вже почав рух автівкою, то сказав власникові такі слова: "Повернеш мені гроші, тоді забереш автомобіль". Тож чоловік відразу зателефонував працівникам поліції, які через 15 хвилин приїхали та почали шукати його автомобіль.
Зрештою, суд призничив винуватцеві 17 тисяч гривень штрафу.
Фото ілюстративне
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Днями Луцький міськрайонний суд виніс йому вирок.
Як відомо з матеріалів справи, обвинувачений запевняє, що сів і поїхав автомобілем Volkswagen Passat, оскільки мав здійснити ремонт машини.
Власник же автомобіля розповів, що обвинувачений ремонтував йому автомобіль. А коли чоловік вже забрав його з ремонту, то виявив, що технічні несправності лишилися. Тож вирішив сказати обвинуваченому, що автомобіль не повністю справний і варто перевірити, в чому справа.
Прийшовши на територію автошколи, обвинувачений сів в авто і сказав, що його треба протестувати. Але коли вже почав рух автівкою, то сказав власникові такі слова: "Повернеш мені гроші, тоді забереш автомобіль". Тож чоловік відразу зателефонував працівникам поліції, які через 15 хвилин приїхали та почали шукати його автомобіль.
Зрештою, суд призничив винуватцеві 17 тисяч гривень штрафу.
Фото ілюстративне
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