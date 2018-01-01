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У Луцьку шукатимуть перевізників на п'ять маршрутів

У Луцьку шукатимуть перевізників на п'ять маршрутів
У Луцьку планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за п'ятьма маршрутами.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому.

У місті хочуть оголосити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №№ 2, 6, 25, 28, 29.

Участь у конкурсі можуть брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-2.

Перевізник, не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу, забезпечbnm наявність працездатного GPS-обладнання на транспортних засобах.

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Теги: маршрутки, Луцьк
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