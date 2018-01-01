У Горохові відкрили інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

У Горохові запрацював 16-й на Волині інклюзивно-ресурсний центр.Інклюзивно-ресурсний центр створено рішенням Горохівської районнної ради та облаштовано в приміщенні міської школи-гімназії, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДАОбладнаний сучасними меблями та необхідним реабілітаційним обладнанням ІРЦ вперше відкрив двері для діток району 18 грудня 2018 року.Завітали на відкриття й гості з області – голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко та його заступниця Світлана Мишковець."Цей проект, який реалізовує Марина Порошенко, приніс багато нового в життя дітей з інвалідністю. Дякуючи Благодійному Фонду Порошенка наші дітки з особливими освітніми потребами мають можливість розвиватися, вчитися, спілкуватися. Інклюзивна освіта – це й випробування педагогів на душевність, порядність. Облаштування таких центрів свідчить про нашу людяність та європейський спосіб мислення", - зауважив Олександр Савченко.Варто сказати, що серед обладнання в центрі є дидактичний спортивний куточок, тактильний та масажний килимок, бруси, балансир, сухий басейн тощо. Також тут чимало дидактичного матеріалу: логопедичні картки для постановки звуків, іграшки, кубики, абетка і цифри, звукова абетка, засоби для малювання, логічні ігри, інтелектуальні ігри, ігри на розвиток дрібної моторики, пазли тощо.Чудовим альтернативним доповненням стане настільне заняття з малювання піском на склі, яке подарував дітям напередодні Дня святого Миколая керівник найвищої виконавчої гілки влади в області.За словами директорки інклюзивно-ресурсного центру Світлани Лич, на відмінно попрацював підприємець Євген Мужик, який вчасно та якісно зробив усі ремонтні роботи, а також за власний кошт облаштував на стінах об’ємні малюнки з декоративної штукатурки."У нас будуть займатися дітки від двох до вісімнадцяти років. На сьогодні у нас працює чотири фахівці: два практичних психологи, логопед та реабілітолог. Загалом плануємо, що в штаті буде десятеро спеціалістів, наразі їх шукаємо. Реєстр дітей ми створюємо поступово, всіх бажаючих запрошуємо з завтрашнього дня записуватися у центр", - зауважила директоркаРозважали діток у день відкриття ІРЦ учні школи, в приміщенні якої облаштували центр. Танці, пісні та святковий торт додали святкового настрою майбутнім вихованцям інклюзивно-ресурсного центру.До слова, до кінця року в області заплановано відкриття ще трьох аналогічних навчальних закладів.