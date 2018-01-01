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У Нововолинську учні платитимуть повну вартість проїзду у маршрутках

У Нововолинську учні платитимуть повну вартість проїзду у маршрутках
З 2-го січня в Нововолинську зросте вартість проїзду в міських автобусних маршрутах, по місту встановили тариф 5 гривень. Діти шкільного віку будуть сплачувати повну вартість.

Нові тарифи затвердили 20-го грудня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради, - пише Буг.

Начальник транспорту та зв’язку Юрій Коцура та перевізники, які також приходили на засідання виконкому повідомили, що учні будуть платити повну вартість за проїзд.

Як з’ясувало видання Нововолинськ.com.ua міська влада Нововолинська дотримується правил і все робить згідно норм чинного законодавства.

Кабінет Міністрів України виключив із Постанови №176 «Про затверження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» підпункт №8 пункту №159 про те, що у період з 1 жовтня по 15 травня квитки дітям від 6 до 14 років продаються за пільговою ціною (зі знижкою 25% вартості).

Нагадаємо, до попереднього підвищення тарифів у березні 2018 року до 4-х гривень з 3-х, для учнів діяла 50% знижка на проїзд. Та після того, коли між перевізниками, дітьми з багатодітних сімей та владою почали відбуватися конфлікти з приводу безкоштовного проїзду для такої категорії, було “розтавлено всі крапки над і”.

“Щоб не звинувачували у незаконних діях та щоб дійти згоди із перевізниками щодо безплатного проїзду дітей із багатодітних сімей, тарифи відповідатимуть нормативно-правовим актам”, – говорив заступник міського голови Андрій Сторонський.

Тож, коли встановили проїзд по місту 4 гривні, для школярів він складав 3 гривні, виходячи з постанови Кабміну про 25% знижку. А тепер, коли уряд виключив даний пункт і позбавив дітей пільги, вони будуть платити повну вартість.

За словами Коцури, скасування пільг для учнів відбувається в межах законодавства.

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Теги: вартість, проїзд, Нововолинськ
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Коментарі 2
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Це Нововолинськ в них завжди не як в людей
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Народ ,ви раби ,якщо так то терпіть ,а ні так зайдіть у вашу адміністрацію і надавайте цій бидлоті по повній програмі ,щоб десятим заказали ,що з дітей збиткуватись не можна ,бо це наше майбутнє .
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