Назвали, хто переміг на виборах у Гіркополонківській та Підгайцівській ОТГ

Головою Гіркополонківської ОТГ обрали, яка балотувалась за підтримки «Солідарності». За її кандидатуру проголосувало 54% виборців.Йдеться на офіційному сайті Волинської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".Біографічна довідка:Симонович Ніна Леонідівна народилася 9 жовтня 1968 року в с. Горки Любешівського району Волинської області. Після закінчення школи в 1985 році вступила до Житомирського сільськогосподарського інституту, який закінчила в грудні 1989 року, одержала диплом економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.З січня 1990 року до серпня 1991 року працювала головним економістом в колгоспі «Червоний партизан» Любешівського району Волинської області.З 1991 по 1994 роки працювала у військовій частині № 45995.З січня 2002 року по квітень 2014 працювала в управлінні соціального захисту населення Луцької райдержадміністрації на посаді головного спеціаліста з питань оплати праці та соціально трудових відносин.У березні 2014 року обрана секретарем Гіркополонківської сільської ради. 25 жовтня 2015 року обрана Гіркополонківським сільським головою.Підгайцівську об’єднану територіальну громаду очолив багаторічний сільський голова Підгайців. За нього проголосувало 56% виборців.Біографічна довідка:Юрій Михайлович Семенюк народився 13 квітня 1961 року у селі Крупа Луцького району. Освіта – середня технічна. Навчався у технічному училищі № 21 селища Овадно Володимир-Волинського району.Розпочав трудову діяльність у 1979 році. У 2007 році був обраний секретарем Підгайцівської сільської ради, а 1 червня 2008 року – на посаду Підгайцівського сільського голови.