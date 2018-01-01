Битва за життя: на лікування хлопчика з Волині не вистачає ще 6 700 доларів

Андрійка Нестерука вже вдалось зібрати 58 300 доларів. Ще потрібно 6 700 доларів.



Про це йдеться на сторінці "БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам'яті Настусі Абрамчук" у мережі



"Сьогодні у Андрійка останній день старого життя, вже завтра він "народиться" заново. Завтра у нього ще один день народження.



26 грудня 2018 р. - чи не найважливіший день для всієї сім'ї, як довго вона чекає цього дня...



Завтра у Андрія пересадка кісткового мозку, почувається він погано, адже показники крові на 0... З Андрійом зараз тато, бо Мар'яну довелося перевести у бокс дорослого відділення щоб контролювати стан, кожні 12 годин вона отримує препарат для виходу стовбурових клітин з кісткового мозку, які вже завтра стануть новим життям Андрія.



Наш хлопчик тримається мужньо, терпить... Адже попереду нове життя! За нього варто боротися! Його щодня підтримують родичі, друзі, однокласники. Він не один, ми разом з ним!



Потрібна ще і фінансова підтримка, для оплати лікування не вистачає ще 6700 доларів. Завдяки родичам, друзям, колегам, знайомим і небайдужим людям вдалося зібрати 58300 доларів! Сім'я Нестеруків всім дуже дякує за підтримку! Допоможіть оплатити трансплантацію!

Щоб сплатити рахунок за операцію потрібно зібрати ще 6 700$...", - йдеться в дописі.



Нестерук Ніна Петрівна

5168 7573 7666 1296



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На операцію з пересадки кісткового мозку длявже вдалось зібрати 58 300 доларів. Ще потрібно 6 700 доларів.Про це йдеться на сторінці "БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам'яті Настусі Абрамчук" у мережі facebook "Сьогодні у Андрійка останній день старого життя, вже завтра він "народиться" заново. Завтра у нього ще один день народження.26 грудня 2018 р. - чи не найважливіший день для всієї сім'ї, як довго вона чекає цього дня...Завтра у Андрія пересадка кісткового мозку, почувається він погано, адже показники крові на 0... З Андрійом зараз тато, бодовелося перевести у бокс дорослого відділення щоб контролювати стан, кожні 12 годин вона отримує препарат для виходу стовбурових клітин з кісткового мозку, які вже завтра стануть новим життям Андрія.Наш хлопчик тримається мужньо, терпить... Адже попереду нове життя! За нього варто боротися! Його щодня підтримують родичі, друзі, однокласники. Він не один, ми разом з ним!Потрібна ще і фінансова підтримка, для оплати лікування не вистачає ще 6700 доларів. Завдяки родичам, друзям, колегам, знайомим і небайдужим людям вдалося зібрати 58300 доларів! Сім'я Нестеруків всім дуже дякує за підтримку! Допоможіть оплатити трансплантацію!Щоб сплатити рахунок за операцію потрібно зібрати ще 6 700$...", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію