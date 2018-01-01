Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 10:00
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився неймовірними світлинами засніжених Карпат.
Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Схили гір вкрив товстий шар снігу, який припорошив й усе довкола. Лише річка Лімниця здається живою і стиха плюскотить посеред величних лісів.
"Зимова магія Карпат", - відзначив Олег Бурлака.
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Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Схили гір вкрив товстий шар снігу, який припорошив й усе довкола. Лише річка Лімниця здається живою і стиха плюскотить посеред величних лісів.
"Зимова магія Карпат", - відзначив Олег Бурлака.
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