Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа

Олег Бурлака поділився неймовірними світлинами засніжених Карпат.



Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.



Схили гір вкрив товстий шар снігу, який припорошив й усе довкола. Лише річка Лімниця здається живою і стиха плюскотить посеред величних лісів.



"Зимова магія Карпат", - відзначив Олег Бурлака.











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