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Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа

Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився неймовірними світлинами засніжених Карпат.

Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Схили гір вкрив товстий шар снігу, який припорошив й усе довкола. Лише річка Лімниця здається живою і стиха плюскотить посеред величних лісів.

"Зимова магія Карпат", - відзначив Олег Бурлака.
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа





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Теги: зима, Карпати
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