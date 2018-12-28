Розповіли, коли уряд розпочне масштабний перерахунок пенсій
Сьогодні, 20:43
Кабінет міністрів України готується до масштабного перерахунку пенсій з 1 березня 2019 року.
Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, - повідомляє Укрінформ.
"Я хочу нагадати, що з 1 січня ми ухвалили рішення, та 500 тисяч українських військових пенсіонерів отримають перерахунок та підвищення пенсій більше ніж на 700 гривень. Ми готуємо до 1 березня провести масштабний перерахунок пенсій усіх українських пенсіонерів, і це для нас є важливим завданням", - наголосив Гройсман.
Він також нагадав про те, що 1 січня 2019 року стартував процес монетизації субсидій, адже в уряді переконані, що люди мають отримувати винагороду за енергозбереження.
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Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, - повідомляє Укрінформ.
"Я хочу нагадати, що з 1 січня ми ухвалили рішення, та 500 тисяч українських військових пенсіонерів отримають перерахунок та підвищення пенсій більше ніж на 700 гривень. Ми готуємо до 1 березня провести масштабний перерахунок пенсій усіх українських пенсіонерів, і це для нас є важливим завданням", - наголосив Гройсман.
Він також нагадав про те, що 1 січня 2019 року стартував процес монетизації субсидій, адже в уряді переконані, що люди мають отримувати винагороду за енергозбереження.
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