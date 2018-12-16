Привселюдно дякую за мужнє рішення, – Порошенко до владики Михаїла у Луцьку

Петро Порошенко 15 січня під час богослужіння у Свято-Троїцькому соборі Луцька подякував митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлові за його позицію під час об’єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня.



Нагадаємо, владика Михаїл



Під час свого візиту до Луцька Президент України подякував владиці за це «мужнє рішення».



«Є визначна роль у цьому Соборі і його святості (патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета – ред.), і його високопреосвященства владики Михаїла.



Я хотів би привселюдно подякувати владиці за його мужнє рішення, яке сприяло створенню церкви. Владико, велике дякую», - сказав Порошенко.



Присутні зустріли такі слова Президента України гучними оплесками.

«Я дякую владиці за гостинність, яку він продемонстрував на Вербну неділю у 2014 році, коли я ще не Президент, але мав можливість бути з вами і святкувати це свято. Я дуже дякую вам за ту підтримку і ту молитву за Україну. Бо, в першу чергу, ми маємо дякувати Богові. Бо, наголошую, без Божої ласки і без Божої волі цього б не могло відбутися», - додав Глава Держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України15 січня під час богослужіння у Свято-Троїцькому соборі Луцька подякував митрополиту Луцькому і Волинськомуза його позицію під час, що відбувся 15 грудня.Нагадаємо, владика Михаїл зняв свою кандидатуру із тих, хто міг стати предстоятелем Автокефальної Помісної Православної Церкви України.Під час свого візиту до Луцька Президент України подякував владиці за це «мужнє рішення».«Є визначна роль у цьому Соборі і його святості (патріарха Київського і всієї Руси-України– ред.), і його високопреосвященства владики Михаїла.Я хотів би привселюдно подякувати владиці за його мужнє рішення, яке сприяло створенню церкви. Владико, велике дякую», - сказав Порошенко.Присутні зустріли такі слова Президента України гучними оплесками.«Я дякую владиці за гостинність, яку він продемонстрував на Вербну неділю у 2014 році, коли я ще не Президент, але мав можливість бути з вами і святкувати це свято. Я дуже дякую вам за ту підтримку і ту молитву за Україну. Бо, в першу чергу, ми маємо дякувати Богові. Бо, наголошую, без Божої ласки і без Божої волі цього б не могло відбутися», - додав Глава Держави.

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