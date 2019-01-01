«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс

Іван Мирка прокоментував заяви про нібито примусове звезення людей та застосування адмінресурсу під час візиту Президента України Петра Порошенка на Волинь.



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Нагадаємо, у деяких волинських ЗМІ раніше опублікували інформацію про те, що на зустріч з Президентом звозили чиновників та бюджетників.



«Вже кілька днів поспіль спостерігаю істерику укропівських ЗМІ щодо візиту Президента України на Волинь. Не дарма люди кажуть, що «нечисть Томосу боїться», – почав голова осередку БПП «Солідарність» на Волині.



Іван Мирка зазначив, що розуміє бажання «укропівських» ЗМІ очорнити репутацію Глави Держави.



«...невілювати Томос, придумувати якісь нісенітниці про «перекриття вулиць для кортежу, через які не завозять ліки в лікарні», «про людину, яку в Луцьку збив кортеж», про «чиновників, бюджетників яких зганяли на зустрічі».



Причина цієї істерії очевидна - команді Порошенка на Волині вдалося пробитися через ті шари негативу та брехні, якими завалили нас Аверс, Волинські новини, 1+1, Уніан (я вже мовчу про ф.б. посіпак-експердів) та добитися впевнених перемог», – пише Іван Мирка.



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Також політик нагадав про результати виборів на Волині до ОТГ 23 грудня, де впевнену перемогу здобув саме БПП «Солідарність».



«Тобто 41% новообраних депутатів у волинських ОТГ представляють партію Президента. Це більше, ніж набрали разом УКРОП та Батьківщина. Більше 11000 волинян віддали на виборах 23 грудня голоси за представників Порошенка.



І ви, думаєте, маючи таку підтримку нам потрібен адмінресурс для того, щоб «зганяти на зустріч з Гарантом» держслужбовців?» – йдеться у дописі.



Іван Мирка наголосив, що тисячі волинян звернулися у партійні офіси «Солідарності» з проханням сприяти доїзду до місць зустрічі з главою держави.



«На жаль, ми не були готові допомогти в такі стислі терміни надати допомогу всім охочим. Але коли Порошенко приїде на Волинь ще раз, я гарантую, що ми зробимо все для того, щоб якомога більше прихильників Петра Олексійовича мали змогу побачити його та поспілкуватися з ним», – пише очільник волинської «Солідарності».



Окрім того, Іван Мирка зазначив, що попри усі перепони, підтримка Президента на Волині є величезною і значною.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник волинської «Солідарності»прокоментував заяви про нібито примусове звезення людей та застосування адмінресурсу під час візиту Президента Українина Волинь.Про це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.Нагадаємо, у деяких волинських ЗМІ раніше опублікували інформацію про те, що назвозили чиновників та бюджетників.«Вже кілька днів поспіль спостерігаю істерику укропівських ЗМІ щодо візиту Президента України на Волинь. Не дарма люди кажуть, що «нечисть Томосу боїться», – почав голова осередку БПП «Солідарність» на Волині.Іван Мирка зазначив, що розуміє бажання «укропівських» ЗМІ очорнити репутацію Глави Держави.«...невілювати Томос, придумувати якісь нісенітниці про «перекриття вулиць для кортежу, через які не завозять ліки в лікарні», «про людину, яку в Луцьку збив кортеж», про «чиновників, бюджетників яких зганяли на зустрічі».Причина цієї істерії очевидна - команді Порошенка на Волині вдалося пробитися через ті шари негативу та брехні, якими завалили нас Аверс, Волинські новини, 1+1, Уніан (я вже мовчу про ф.б. посіпак-експердів) та добитися впевнених перемог», – пише Іван Мирка.Також політик нагадав про, де впевнену перемогу здобув саме БПП «Солідарність».«Тобто 41% новообраних депутатів у волинських ОТГ представляють партію Президента. Це більше, ніж набрали разом УКРОП та Батьківщина. Більше 11000 волинян віддали на виборах 23 грудня голоси за представників Порошенка.І ви, думаєте, маючи таку підтримку нам потрібен адмінресурс для того, щоб «зганяти на зустріч з Гарантом» держслужбовців?» – йдеться у дописі.Іван Мирка наголосив, що тисячі волинян звернулися у партійні офіси «Солідарності» з проханням сприяти доїзду до місць зустрічі з главою держави.«На жаль, ми не були готові допомогти в такі стислі терміни надати допомогу всім охочим. Але коли Порошенко приїде на Волинь ще раз, я гарантую, що ми зробимо все для того, щоб якомога більше прихильників Петра Олексійовича мали змогу побачити його та поспілкуватися з ним», – пише очільник волинської «Солідарності».Окрім того, Іван Мирка зазначив, що попри усі перепони, підтримка Президента на Волині є величезною і значною.

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