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Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО

Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО
У Луцьку на території торгово-розважального центру чоловіку стало зле.

Охоронець ТРЦ помітив чоловіка на землі, підбіг і надав першу медичну допомогу. Інцидент трапився ввечері 21 січня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Згодом на виклик прибули медики, які обстежили чоловіка.
Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО
Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО
Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО

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Теги: ПортCity, охоронець, допомога, медики
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