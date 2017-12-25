Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО
Сьогодні, 05:39
У Луцьку на території торгово-розважального центру чоловіку стало зле.
Охоронець ТРЦ помітив чоловіка на землі, підбіг і надав першу медичну допомогу. Інцидент трапився ввечері 21 січня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Згодом на виклик прибули медики, які обстежили чоловіка.
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Охоронець ТРЦ помітив чоловіка на землі, підбіг і надав першу медичну допомогу. Інцидент трапився ввечері 21 січня. Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Згодом на виклик прибули медики, які обстежили чоловіка.
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