Надав першу медичну допомогу: охоронець «ПортCity» врятував чоловіка, якому стало погано. ФОТО





Охоронець ТРЦ помітив чоловіка на землі, підбіг і надав першу медичну допомогу. Інцидент трапився ввечері 21 січня. Про це



Згодом на виклик прибули медики, які обстежили чоловіка.



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