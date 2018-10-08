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На Волині бобри «підгризають» дамби

На Волині бобри «підгризають» дамби
У Волинській області усувають наслідки пошкодження бобрами низки дамб.

Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що у Ратнівському районі у декількох місцях виявили боброві нори. Є пошкодження дамб у Старовижівському, Шацькому, Ковельському Любешівському районах.

На сьогодні на об’єктах працюють працівники управління водного господарства області, аби усунути всі дефекти та в подальшому запобігти підтопленням.

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Теги: бобер, дамба, Волинь, пошкодження
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