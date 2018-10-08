На Волині бобри «підгризають» дамби





Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що у Ратнівському районі у декількох місцях виявили боброві нори. Є пошкодження дамб у Старовижівському, Шацькому, Ковельському Любешівському районах.



На сьогодні на об’єктах працюють працівники управління водного господарства області, аби усунути всі дефекти та в подальшому запобігти підтопленням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області усувають наслідки пошкодження бобрами низки дамб.Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Начальник обласного управління водних ресурсіврозповів, що у Ратнівському районі у декількох місцях виявили боброві нори. Є пошкодження дамб у Старовижівському, Шацькому, Ковельському Любешівському районах.На сьогодні на об’єктах, аби усунути всі дефекти та в подальшому запобігти підтопленням.

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