На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
У Волинській області усувають наслідки пошкодження бобрами низки дамб.
Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що у Ратнівському районі у декількох місцях виявили боброві нори. Є пошкодження дамб у Старовижівському, Шацькому, Ковельському Любешівському районах.
На сьогодні на об’єктах працюють працівники управління водного господарства області, аби усунути всі дефекти та в подальшому запобігти підтопленням.
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Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що у Ратнівському районі у декількох місцях виявили боброві нори. Є пошкодження дамб у Старовижівському, Шацькому, Ковельському Любешівському районах.
На сьогодні на об’єктах працюють працівники управління водного господарства області, аби усунути всі дефекти та в подальшому запобігти підтопленням.
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